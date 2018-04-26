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В Прикамье младшие школьники попались на краже железнодорожных деталей
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В Прикамье младшие школьники попались на краже железнодорожных деталей 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Троих школьников поймали на краже сотрудники транспортной полиции. Родителей мальчиков привлекли к административной ответственности.
«Вечером 9 апреля на перегоне станций «Чусовская — Антабары» сотрудники линейного отдела полиции станции Чусовская совместно с работниками вневедомственной охраны станции Чусовская выявили троих несовершеннолетних. С собой подростки несли пакет, внутри которого находились железнодорожные детали — костыли и противоугоны», — рассказала сотрудница пресс-службы Пермского ЛО МВД России на транспорте Ольга Аксенова.
Как выяснилось, задержанным школьникам от 8 до 12 лет. Они живут недалеко от железной дороги, учатся в местной школе.
Полицейским мальчики рассказали, что днём они пришли на перегон и, убедившись, что за ними никто не наблюдает, решили собрать на железной дороге детали. Украденное школьники планировали сдать в металлолом, а вырученные деньги потратить на сладости.
После проверки сообщения о случившемся передали в школу, КДН, а также в территориальные органы, чтобы провинившихся поставили на учёт.
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