Ещё
Минстрой: лишь 50 регионов выбрали операторов по обращению с отходами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой: лишь 50 регионов выбрали операторов по обращению с отходами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 26 апр — РИА Новости. Только 50 регионов России из 85 отобрали операторов для обращения с твердыми коммунальными отходами, хотя до 1 мая такие операторы должны быть выбраны везде, сообщила в четверг замдиректора департамента городской среды Минстроя РФ Маргарита Поспелова.
"Первое мая — контрольная точка, закрепленная федеральным законом, когда во всех субъектах должны быть заключены соглашения со всеми выбранными региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда только в 50 субъектах отобрано 135 региональных операторов", — сообщила она по видеосвязи в ходе окружного совещания по вопросам утилизации твердых бытовых отходов под руководством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.
По данным Минстроя, процедуры по выбору оператора еще не завершены в 35 регионах России, а в восьми регионах до сих пор не начались конкурсные процедуры.
Поспелова отметила, что Минстрой уже направил в Генпрокуратуру РФ письмо с просьбой рассмотреть ситуацию в регионах, которые еще не провели конкурсные отборы региональных операторов.
Представитель министерства отметила, что выбор регионального оператора — это не конец реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, далее предстоит большая работа по формированию тарифа.
РИА Новости: последние новости
В комитете Госдумы прокомментировали заявление Макрона по Сирии США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки" Строители завершили укладку дорожного покрытия моста в Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона93
Самбурская унизила Летучую15
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США151
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение