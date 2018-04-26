Жители Перми могут предложить изменения в схеме размещения НТО 

Жители и предприниматели Перми могут направить свои предложения в проект схемы размещения НТО. Их принимает департамент экономики и промышленной политики администрации Перми.
Напомним, администрация Перми разработала проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города. В проекте учитывается нехватка стационарных объектов в удаленных районах города, количество мест в схеме нестационарных торговых объектов (606 единиц) на этих территориях увеличивается.
Территориальные органы проводят анализ альтернативных мест с возможностью размещения НТО. «Мы призываем активнее участвовать в публичном обсуждении проекта схемы. Сейчас нам необходимо вместе доработать проект, чтобы жители города получили необходимое количество объектов торговли и не испытывали неудобств», — отметила начальник городского департамента экономики и промышленной политики Татьяна Михалева.