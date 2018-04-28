Власти Перми пообещали увеличить количество мест для размещения киосков с водой

Чиновники и бизнесмены обсудили размещение в Перми нестационарных торговых объектов — киосков. С июня в центре под запрет попадают киоски, которые расположены на придомовых территориях. Соответствующие изменения в правила благоустройства были внесены городской думой в марте. Сейчас чиновники говорят, что готовы восполнить утраченные места на других площадках.

Замглавы городской администрации Виктор Агеев заверил, что власти заинтересованы в размещении достаточного количества точек по продаже воды. По его словам, изменения в правила благоустройства — это не новые запреты, а фиксация уже существующих законов. При этом краевая УФАС видит определенные расхождения между федеральным законом и местными правилами.

— Запрет на размещение киосков во дворах существует с 2010 года. Есть правила СанПин, которые это запрещали, — рассказал 59.ru глава пермского УФАС Александр Плаксин . — Когда мы начали смотреть норму, которую принял город, то увидели расхождения. СанПин говорит «во дворах», город — «на придомовых территориях» и не ближе 15 метров. Придомовая территория и дворовая — это разные вещи, хотя нет четкого определения. В целом, мы считаем, что у города нет полномочий что-то принимать в этой сфере. Это краевые полномочия субъекта. И эти ограничения не соответствуют федеральным нормам. Получается, что в Перми одни правила, а в Пермском районе — уже другие.

Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов выставлен для публичного обсуждения, чтобы городские власти и представители бизнеса совместно проработали вопрос возможных изменений.

— Администрация Перми готова увеличить количество мест для размещения киосков по продаже питьевой воды до необходимого уровня, — отметили чиновники. — Сейчас организована работа по дополнению представленного проекта схемы размещения с учетом предложений и пожеланий представителей отрасти.

Свои замечания к схеме размещения НТО можно направить до 29 апреля. Параллельно предприниматели выразили готовность перейти на вендинговые автоматы, на которые не распространяется действие правил благоустройства и содержания территории города Перми. Следующая встреча с представителями отрасли запланирована на май.