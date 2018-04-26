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Естественный отбор: Киевский вор отстреливался, спасая пакет с едой
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Естественный отбор: Киевский вор отстреливался, спасая пакет с едой 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщается на канале dtp.kiev.ua в Telegram.
По словам потерпевшего по имени Николай, вечером, около 23:00, он возвращался домой из продуктового магазина. Подойдя к дому, мужчина вспомнил о том, что у него нет с собой ключей от квартиры. Он поставил пакет с продуктами на землю и стал звонить жене.
В этот момент мимо проходили два человека. Один из них схватил пакет, оба грабителя начали убегать. Николай погнался за злоумышленниками и догнал одного из них, который и украл пакет. Его подельник бросил товарища и скрылся.
Между грабителем и потерпевшим завязалась драка. Вор вытащил пистолет и выстрелил два раза, но Николай увернулся и выбил оружие из рук преступника. После этого он повалил вора на землю и избил. Жена Николая, наблюдавшая за происходящим через окно, вызвала полицию.
На место к правоохранителям прибыло подкрепление. У подъезда был найден пистолет и нож грабителя.
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