Большие выходные в Перми: отмечаем Первомай, открываем сезон в парке Горького и болеем за «Амкар»

Пермяков ждут длинные майские выходные. Для тех, кто не собирается в это время уезжать на дачу, мы составили афишу мероприятий, которые пройдут в праздничные дни в городе. Открывайте сезон в парке Горького, играйте в экологический квест, болейте за «Амкар» и отмечайте Первомай.

Суббота, 28 апреля

Фестиваль: «Космос наш» (0+)

Перми о космосе, ракетах и робототехнике расскажут на фестивале «Космос наш» (0+). 28 апреля с 12:00 до 20:00 на площади у Дворца культуры имени Солдатова пройдет городской фестиваль науки и техники. Он посвящен 60-летию производства ракетных двигателей в Перми.

В программе фестиваля — девять интерактивных технических и образовательных площадок. В течение дня на них пройдут выставки, научно-популярные лекции, мастер-классы и многое другое. Также в программе фестиваля — торжественная церемония чествования ветеранов, награждение передовиков производства, выступления пермских творческих коллективов и Сергея Скачкова (экс-«Земляне»). Где: ДК имени Солдатова, Комсомольский проспект, 79. Когда: с 12:00 до 20:00. Вход свободный. Подробнее: Kosmosnash.ru.

Праздник пройдет на площади у ДК Солдатова

Воскресенье, 29 апреля

Квест: «Чистые игры» (0+)

«Чистые игры» — это не субботник. Это большой экологический праздник с призами и подарками, пикником и живой музыкой. За отведенное время участники соревнуются в количестве собранного раздельно мусора, разгадывают загадки, выполняют бонусные задания. Победители получают призы, и всех участников угостят чаем с пирогами.

Где: сквер Каменских, улица Грузинская, 3. Когда: 11:00. Участие бесплатное. Подробнее: Vk.com/cleangames59.

Пермяков приглашают на экологический квест

Матч 28 тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России «Амкар» — «Спартак» пройдет в Перми. Встреча основных составов состоится в воскресенье, 29 апреля в Перми на стадионе «Звезда». Начало в 16:00.

Приходите болеть за наших спортсменов!

Где: стадион «Звезда», ул. Куйбышева, 95. Когда: 16:00. Стоимость: 100-500 рублей. Подробнее: Fc-amkar.org.

Понедельник, 30 апреля

Кино: «Дыши во мгле» (16+)

После внезапного землетрясения туман, убивающий все живое, окутывает Париж. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь. Анна и Мэттью пойдут на все, чтобы спасти свою дочь, но для этого им придется спуститься в самую гущу опасной мглы.

Где: кинотеатры Перми. Когда: с 26 апреля. Стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

Большие выходные в Перми_2018-04-27 Вторник, 1 мая Праздник: Первомай (0+)

1 мая в Перми пройдет много праздничных мероприятий. Среди них традиционная первомайская демонстрация, концерты в парках и скверах и легкоатлетическая эстафета. В этом году первомайская демонстрация начнется на Комсомольском проспекте в 11:00. По традиции в ней примут участие сотрудники предприятий, профсоюзы, студенты, руководители города и края. Демонстранты пройдут по Компросу и Октябрьской площади.

В 12:00 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета начнется большая концертная программа с участием пермских творческих коллективов: ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов.

Праздничные программы запланированы днем в других городских скверах: парке «Счастье есть» в Кировском районе, в саду имени Свердлова в Мотовилихе, саду имени Миндовского в Индустриальном районе и парке имени Чехова Орджоникидзевского района.

В центре Перми на стадионе «Динамо» пройдет легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Забеги начнутся в 12:00.

Где: Пермь. Когда: с 11:00. Участие бесплатное Подробнее: с полным списком всех праздничных мероприятий в городе можно ознакомиться на сайте администрации города.

Первомайская демонстрация начнется в 11:00 Шествие: Монстрация (12+)

Альтернативная первомайская демонстрация с шуточными лозунгами пройдет в Перми на улице Крупской. Городские власти согласовали шествие на участке от Ушинского до Макаренко. Организаторы монстрации приглашают к участию всех желающих.

Шествие пройдет с 14:00 до 16:00. Главное правило участия — веселый костюм и смешной плакат. С собой можно брать музыкальные инструменты и другие «шумелки». Монстрация появилась как альтернатива демонстрации с традиционными лозунгами.

Где: улица Крупская. Когда: 14:00. Вход свободный. Подробнее: Vk.com/monstr_perm.

Альтернативная первомайская демонстрация с шуточными лозунгами пройдет в Перми на улице Крупской

Отдых: открытие сезона в парке Горького (0+)

1 мая парк Горького откроет сезон. Мероприятия там будут проходить с 13:00 до 18:00. Организаторы обещают представления, выставки и мастер-классы.

Каждая интерактивная площадка — это отдельная станция. Первый пункт «Млечный путь» приглашает раскрасить космическую дорогу. В Ротонде, развернется интерактивная выставка экспонатов по робототехнике, а также пройдут мастер-классы.

Впарке состоится II городской конкурс летательных аппаратов «Звёздный полет». На главной сцене пройдут яркие представления с участием космических героев, танцевальные мастер-классы и флэшмобы. Завершением концертной программы будет выступление одной из самых популярных музыкальных кавер-групп Перми — EL Capitan

Где: парк Горького. Когда: с 13:00. Вход свободный. Подробнее: Vk.com/parkperm.

Парк Горького приглашает на открытие сезона. Можно будет покататься на колесе обозрения с новой подсветкой

Детям: «Первомайская кинодемонстрация» (6+)

1 мая в киноцентре «Премьер» снова пройдёт детская «Первомайская кинодемонстрация». Это ежегодная акция, на которую приглашаются дети с родителями. Начало «кинодемонстраций» в 12:00 и 14:00.

За полчаса до каждой программы мультфильмов в фойе киноцентра можно будет поскладывать пазлы, поотгадывать мультзагадки, порисовать. Маленьких зрителей и их родителей ждут призы за активное участие в веселых конкурсах — приглашения в «Премьер» и в Театр «Туки-луки».

А ещё участники акции выйдут во двор «Премьера» к арт-объекту «Братья Люмьер в Перми», чтобы сфотографироваться на его фоне и признаться в любви к кино и любимым мультфильмам.

Где: кинотеатр «Премьер», ул. Пионерская, 17. Когда: с 12:00. Вход свободный (по количеству мест в зале). Подробнее: Permcinema.ru Среда, 2 мая Выставка: «Арт. Поддержка» (0+)

В Центральном выставочном зале открылась выставка (0+), на которой представлены подлинные агитплакаты и рисунки, созданные в Советском Cоюзе в 1930—1940-х годах.

В числе экспонатов подлинные работы советских художников Ефимова, Дени, Кукрыниксы, Чехонина и других. Посетители выставки смогут увидеть известные агитационные плакаты: «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», «На трактор девушки садятся», «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!».

— Главный смысловой акцент этого проекта ­— «Конный портрет Маршала Жукова» кисти народного художника РСФСР Василия Яковлева — огромное живописное полотно 2х3 метра, — рассказали организаторы. — Когда в 1957 году Хрущеву понадобилось избавиться от легендарного маршала, именно это полотно он выставил на Пленуме ЦК КПСС в качестве «вещдока» наполеоновских амбиций полководца. В конечном итоге портрет был запрещён для показа более чем на 30 лет.

Где: Центральный выставочный зал, проспект Комсомольский, 10. Когда: с 11:00 до 19:00. Стоимость: 100-200 рублей. Подробнее: Www.cvzperm.ru.

Выставка агитплакатов открылась в Центральном выставочном зале