ОНФ: Запрет американских лекарств приведёт к утечке кадрового потенциала России

Запрет или ограничение ввоза американских препаратов в Россию , который может быть введён законопроектом, внесённым Госдумой 13 апреля в качестве ответа на антироссийские санкции, приведёт к закрытию в РФ фармацевтических заводов с иностранным капиталом. С таким предположением во время пресс-конференции в НСН выступил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области , научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко

«За последние пять лет построено семь фармацевтических предприятий с иностранным капиталом. На предприятиях российских производителей 78 [иностранных] компаний локализовали своё производство. 22 из них — американские. Складывающаяся ситуация по результатам неблагоприятна для нас. Любой такой жёсткий шаг может только ухудшить ситуацию. Компании просто уйдут в соседние с нами страны евроазиатского рынка, туда вкладывать инвестиции. А это означает, что потихоньку кадровый и научно-технический потенциал потихоньку будет перетекать туда. Бизнес всегда локализуется там, где легче работать», — отметил эксперт.

По словам Александра Лысенко, в этом году было отозвано много регистрационных удостоверений на оригинальные препараты.

«За четыре месяца этого года отозвано 65 регистрационных удостоверений. В основном это регистрационные удостоверения на оригинальные препараты», — отметил Лысенко.