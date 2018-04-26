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ОНФ: Запрет американских лекарств приведёт к утечке кадрового потенциала России
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ОНФ: Запрет американских лекарств приведёт к утечке кадрового потенциала России 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Запрет или ограничение ввоза американских препаратов в Россию, который может быть введён законопроектом, внесённым Госдумой 13 апреля в качестве ответа на антироссийские санкции, приведёт к закрытию в РФ фармацевтических заводов с иностранным капиталом. С таким предположением во время пресс-конференции в НСН выступил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко.
«За последние пять лет построено семь фармацевтических предприятий с иностранным капиталом. На предприятиях российских производителей 78 [иностранных] компаний локализовали своё производство. 22 из них — американские. Складывающаяся ситуация по результатам неблагоприятна для нас. Любой такой жёсткий шаг может только ухудшить ситуацию. Компании просто уйдут в соседние с нами страны евроазиатского рынка, туда вкладывать инвестиции. А это означает, что потихоньку кадровый и научно-технический потенциал потихоньку будет перетекать туда. Бизнес всегда локализуется там, где легче работать», — отметил эксперт.
По словам Александра Лысенко, в этом году было отозвано много регистрационных удостоверений на оригинальные препараты.
«За четыре месяца этого года отозвано 65 регистрационных удостоверений. В основном это регистрационные удостоверения на оригинальные препараты», — отметил Лысенко.
Ранее первый заместитель председателя Всероссийского научного общества фармацевтов, Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева во время пресс-конференции в НСН призвала Госдуму отказаться от ввода запрета или каких-либо ограничений на американские препараты.
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