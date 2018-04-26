Власти Удмуртии ищут новые пути развития конверсии на предприятиях ОПК

Правительство Удмуртии предложит новые пути развития конверсии на оборонных предприятиях региона. Как сообщает пресс-служба республиканского кабмина, за работу с рынками будет отвечать Корпорация развития Удмуртии. Развитие кооперационных связей между предприятиями ОПК региона закрепят за минпромторгом Удмуртии и управляющей компанией «Машиностроительный кластер».

Военный эксперт Игорь Коротченко указывает, что готовность к конверсии на российских предприятиях ОПК зависит от конкретных предприятий и холдингов, в которые они входят. «Предприятий (ОПК) самостоятельных практически не осталось, все включены в состав тех или иных холдингов и корпораций, концернов. Все это делается на уровне головных холдинговых структур, которые работают, в том числе, с предприятиями в регионах», — сказал Коротченко «ФедералПресс» . Регионы же со своей стороны, по мнению эксперта, могут предложить поддержку в налаживании рынков сбыта гражданской продукции, если то продукция более широкого, неспециализированного назначения, предоставлять налоговые льготы, помогать в подготовке кадров.

Одним из драйверов экономического роста Удмуртии собеседник агентства назвал ижевский электромеханический завод «Купол» , который делает комплексы ближнего радиуса ПВО «Тор» и активно занимается медицинскими технологиями и препаратами, высокоточными машиностроением.

Коротченко подчеркнул: конверсия при Михаиле Горбачеве окончилась тем, что вместо танков заводы стали делать кастрюли, но сегодня речь идет о другом: чтобы потенциал, который есть в оборонном комплексе, использовался в гражданских отраслях промышленности, при выпуске гражданской продукции. «Путин ставит задачу наращивать выпуск высокотехнологичной продукции двойного назначения в рамках тех предприятий, тех оборонных холдингов, которые у нас сегодня есть, чтобы был трансфер технологий из сферы военной в гражданскую», — отметил эксперт.

В правительстве Удмуртии в свою очередь подчеркивают, что увеличение доли гражданской продукции оборонных предприятий и помощь в выходе на новые рынки стало приоритетной задачей.