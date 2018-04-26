Депутат гордумы помогла жительнице Саратова советом и деньгами

Александра Сызранцева откликнулась на просьбу о помощи своей избирательницы.

Напомним, ранее в приемную депутата Саратовской городской Думы обратилась заявительница, которой потребовалась помощь в перерасчете начислений за электроэнергию. Кроме того, женщина попросила помочь материально.

Депутат Сызранцева не стала затягивать вопрос и оказала посильное участие. После этого благодарная жительница Саратова пришла в депутатскую приемную снова, но уже со словами благодарности. В свою очередь депутат отметила, что ей важен такой прямой контакт с людьми.