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Депутат гордумы помогла жительнице Саратова советом и деньгами
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Депутат гордумы помогла жительнице Саратова советом и деньгами 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Александра Сызранцева откликнулась на просьбу о помощи своей избирательницы.
Напомним, ранее в приемную депутата Саратовской городской Думы обратилась заявительница, которой потребовалась помощь в перерасчете начислений за электроэнергию. Кроме того, женщина попросила помочь материально.
Депутат Сызранцева не стала затягивать вопрос и оказала посильное участие. После этого благодарная жительница Саратова пришла в депутатскую приемную снова, но уже со словами благодарности. В свою очередь депутат отметила, что ей важен такой прямой контакт с людьми.
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