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Геннадий Аншаков: «Дмитрий Азаров сейчас все делает правильно»
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Геннадий Аншаков: «Дмитрий Азаров сейчас все делает правильно» 

Волга Ньюс 1 час назад
По мнению заместителя генерального конструктора АО «РКЦ „Прогресс“ Геннадия Аншакова, в том, что кандидатура Дмитрия Азарова была одобрена президентом нет ничего удивительного. „Я рад, что Владимир Владимирович благословил Дмитрия Игоревича“, — говорит Геннадий Аншаков, весьма высоко оценивая деятельность руководителя региона.
»Он активно включился в работу, прекрасно знает особенности нашей области, нашего города. Кроме того, Дмитрий Игоревич приобрел хороший опыт во время работы в Москве", — говорит Геннадий Аншаков, добавляя, что абсолютно уверен в победе Дмитрия Азарова на предстоящих выборах губернатора.
"Он все делает сейчас правильно. Он молодец — постоянно общается с людьми, посещает предприятия, знакомится с их работой, детально вникает в жизнь города. То есть именно так, как надо, входит в свои обязанности. А дальше ему будет только интереснее, но и труднее", — считает Геннадий Аншаков.
Напомним, Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области 25 сентября 2017 года.
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