Геннадий Аншаков: «Дмитрий Азаров сейчас все делает правильно»

По мнению заместителя генерального конструктора АО «РКЦ „Прогресс“ Геннадия Аншакова, в том, что кандидатура Дмитрия Азарова была одобрена президентом нет ничего удивительного. „Я рад, что Владимир Владимирович благословил Дмитрия Игоревича“, — говорит Геннадий Аншаков, весьма высоко оценивая деятельность руководителя региона.

»Он активно включился в работу, прекрасно знает особенности нашей области, нашего города. Кроме того, Дмитрий Игоревич приобрел хороший опыт во время работы в Москве ", — говорит Геннадий Аншаков, добавляя, что абсолютно уверен в победе Дмитрия Азарова на предстоящих выборах губернатора.

"Он все делает сейчас правильно. Он молодец — постоянно общается с людьми, посещает предприятия, знакомится с их работой, детально вникает в жизнь города. То есть именно так, как надо, входит в свои обязанности. А дальше ему будет только интереснее, но и труднее", — считает Геннадий Аншаков.