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Житель Подмосковья попросил суд признать его Антихристом
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Житель Подмосковья попросил суд признать его Антихристом 

BFM.RU 1 час назад
Житель Подмосковья обратился в суд, чтобы тот признал его Антихристом. Об этом говорится в иске об установлении факта, имеющего юридическое значение, копия которого имеется в распоряжении Business FM.
В заявлении, поданном в Химкинский городской суд Подмосковья Дмитрием Дворядкиным, истец называет себя «богоизбранным человеком с предсказываемой личностью мошиаха — Антихристом» и поясняет, что «в широком смысле этот термин относится ко всем, кто противится Христу и Евангелию или лживо утверждает, что является самим Христом или его представителем».
Житель Химок пояснил, что установление юридического факта ему необходимо для последующей идентификации его как Антихриста Московской патриархией Русской православной церкви. При этом он готов был привести в суд двух свидетелей.
Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова подтвердила факт подачи иска в Химкинский городской суд, однако сообщила, что впоследствии тот отказал в его рассмотрении. «Судья решил, что данный статус не требует юридического подтверждения», — сказала она.
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