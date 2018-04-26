В Выборге стартует масштабный субботник

25 апреля прошло очередное заседание штаба по благоустройству муниципального образования «Город Выборг», который осуществляет организацию и контроль над проведением субботников в городе.

Как стало известно редакции ivbg.ru, мероприятия по санитарной уборке города пройдут до конца мая не только в городе, но и во всех городских и сельских поселениях.

График уборки территорий составлен, инвентарь закуплен. Основной этап субботников пройдет 27 и 28 апреля, 4 и 8 мая, в преддверии празднования Дня Победы.

Сотрудники районной администрации проведут работу на Батарейной горе, на Леншоссе (от ул. Приморской до нового спортивного комплекса). Городские депутаты очистят от мусора участок от памятника Петру I до набережной.

Сотрудники ОО «СК „Фаворит“ проведут уборку территории между улицами Гагарина и Данилова (до спортивного зала), а „Выборгтеплоэнерго“ — по улице Сборной.

Сотрудники МБУ „Служба заказчика“ и ГУП ЛО „Водоканал города Выборга“ очистят территории от мусора под мостом „Дружба“, волонтеры выйдут на Сорвальское кладбище.

Граждане, желающие принять активное участие в санитарной уборке города, могут получить консультацию по организационным вопросам в отделе благоустройства администрации Выборгского района, по телефону: 8 (81378) 5-41-71. Напоминаем, что самый активный район ждут призы от правительства Ленинградской области

Обращаем внимание на то, что если вы решите убрать свою придомовую территорию, то вопрос вывоза мусора необходимо решать с организацией, обслуживающей дом.