Сабантуй соберет свердловчан 30 июня

Необходимые поручения по подготовке и проведению национально-культурного праздника даны областным министерствам культуры, спорта, здравоохранения, АПК и продовольствия. Отдельное внимание уделено обеспечению безопасности участников мероприятия.

"Сабантуй прославляет силу и ловкость, трудолюбие и гостеприимство коренных народов Урала, воспевает труд земледельцев и ремесленников. Неслучайно этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО ", — отмечает Куйвашев.

На Среднем Урале Сабантуй традиционно празднуют не только татары и башкиры, но и представители всех 160 народностей, населяющих регион. Гости праздника знакомятся с культурными традициями татарского и башкирского народов, соревнуются в разных видах спорта, включая национальную борьбу куреш.

Стоит отметить, что Сабантуй официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.