Сабантуй соберет свердловчан 30 июня 

Сабантуй-2018 в Свердловской области отпразднуют 30 июня на территории Сысертского городского округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.
Необходимые поручения по подготовке и проведению национально-культурного праздника даны областным министерствам культуры, спорта, здравоохранения, АПК и продовольствия. Отдельное внимание уделено обеспечению безопасности участников мероприятия.
"Сабантуй прославляет силу и ловкость, трудолюбие и гостеприимство коренных народов Урала, воспевает труд земледельцев и ремесленников. Неслучайно этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО", — отмечает Куйвашев.
На Среднем Урале Сабантуй традиционно празднуют не только татары и башкиры, но и представители всех 160 народностей, населяющих регион. Гости праздника знакомятся с культурными традициями татарского и башкирского народов, соревнуются в разных видах спорта, включая национальную борьбу куреш.
В 2017 году праздник плуга собрал 10 000 человек и ряд именитых политиков, включая президента Татарстана Рустама Минниханова и вице-премьера правительства Башкортостана Салавата Сагитова.
Стоит отметить, что Сабантуй официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.