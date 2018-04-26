В Кургане чиновники мэрии массово покинули кабинеты для уборки города

Кургане проходит субботник, в котором принимают участие более 400 работников департаментов и муниципальных предприятий администрации города. В в ЦПКиО убирать мусор и прошлогоднюю листву пришли 65 сотрудников мэрии во главе с руководителем администрации Андреем Потаповым , передаёт корреспондент «URA.RU».

Руководитель департамента развития городского хозяйства Роман Сергеечев заверил, что субботник не парализовал работу мэрии. «В кабинетах остались дежурные сотрудники», — отметил Сергеечев. Он посетовал на то, что в этом году погода внесла свои коррективы в проведение общегородской уборки — приходится выбирать редкие погожие дни.

Андрей Потапов рассказал, что мэрия отправила более двух тысяч приглашений организациям и предпринимателям присоединиться к субботнику. «Отказов не было», — отметил руководитель администрации. К уборке улиц уже присоединились работники правительства, прокуратуры и других учреждений. В пятницу, 27 апреля, порядок в парке Победы наведут депутаты областной думы.

Хотя проведение субботников в Кургане запланировано до 30 марта, город присоединится к общероссийской акции, которая продлится до 21 мая. Работы по наведению порядка будут продолжены, заверил Роман Сергеечев.