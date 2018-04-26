В Совете торговых центров РФ считают достаточными существующие требования к мерам безопасности в ТЦ

Об этом журналистам сообщил президент РСТЦ Булат Шакиров.

«Мы считаем, что тех правил и норм, которые действуют на сегодня в стране вполне достаточно. Принимать какие-то новые не нужно. Нужно обеспечить контроль за соблюдением действующих. Мы сформируем нашу инициативу, чтобы законодатели нас услышали», — сказал Б. Шакиров.

По сего словам, на сегодня в России насчитывается от 7 тыс. до 10 тыс. торговых центров, и только около 1 тыс. из них — профессиональные.

«Остальные это объекты, появившиеся в результате перепрофилирования. Они могут не предусматривать изначально проектом тех необходимых правил пожарной безопасности и путей эвакуации, непонятно как контролируются и управляются. Законодателям нужно разделить профессиональные ТЦ от таких объектов. Мы в своих торговых центрах проводим ежедневные проверки по пожарным вызовам, инструктаж сотрудников и арендаторов. Дважды в год организуем учебные эвакуации и такую работу считаем достаточной для профилактики различных нештатных ситуаций», — заявил он.