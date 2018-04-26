В Казани не хватает свалок для снега

Казани не хватает снегоплавительных станций, куда можно было бы свозить снег со всего города. Сейчас в Казани пять таких станций, но этого мало.

«Снежные свалки должны быть размещены в специально оборудованных местах. К сожалению, таких мест в Казани, кроме пяти снегоплавильных станций, больше нет, а их реально недостаточно, тем более вы видели, какой снежный год у нас был», — сказал природоохранный прокурор РТ Ильсур Гильмутдинов «Татар-информ»

Татарская природоохранная прокуратура обратилась в Госсовет РТ с просьбой открыть дополнительные площадки для свалок снега зимой. Площадки представляют собой не просто ограниченную территорию. Они могут находиться только на твердой поверхности, там должна быть сточная канализация и очистные сооружения.

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