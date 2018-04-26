Большие стаи диких уток пролетели над Обским морем

«Сейчас, когда на больших озерах и водохранилищах быстро разрушается лед, в Сибири наблюдается наиболее интенсивная миграция диких уток и других водоплавающих и околоводных птиц на север, — говорит известный орнитолог из Новосибирска Алексей Яновский . — Наиболее удачные снимки сделаны Олегом Андреенковым при его фотоохоте на чирков. В стаях преобладают свистунки (почти все птицы — селезни), которые предпочитают гнездиться вблизи лесных водоемов. Но в кадр попали и несколько трескунков. Они гнездятся преимущественно в лесостепи».

По словам ученого, самцы трескунка издают потрескивание голосом, а селезни свистунка довольно звонко и отрывисто свистят. Самки обоих видов крякают, как и другие утки, но несколько тоньше и пронзительнее, чем это делают кряквы с их довольно грубым голосом. Селезни наиболее знакомых новосибирцам крякв «шваркают» голосом, хотя при исполнении брачных танцев на воде тоже иногда издают свист. Алексей Яновский добавил, что чирки — это самые мелкие из наших диких уток, а кряквы — одни из самых больших.

Белоруссии. Добавим, что вчера, 25 апреля, в Новосибирской области завершился весенний охотничий сезон, запретить который в нашей стране уже много лет пытаются не только орнитологи, но и просто неравнодушные люди. Стрелять весной по пернатым уже давно запрещено во всех странах мира, кроме России

Как сообщил начальник областного управления по охране животного мира Петр Гога, количество охотников, обратившихся за официальными разрешениями на охотничьи угодья, только этой весной составило около 11 тысяч человек из 100 тысяч, имеющих такое право при желании. Даже 89 тысяч новосибирских охотников проголосовали «ногами» против весенней охоты.