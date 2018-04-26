Росгеология в 2018 году проведет геологоразведку на семи участках в Самарской области

Компания «Самаранефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) планирует в 2018 году проведение геологоразведки на семи лицензионных участках в Самарской области : Рябиновском, Дальнем, Черновском, Бочкаревском, Ново-Желябовском, Алдаркинском, а также в пределах Ставропольской депрессии, говорится в сообщении Росгеологии.

Работы на Рябиновском, Дальнем, Черновском, Бочкаревском, Ново-Желябовском будут проводится в рамках контракта с компанией «Самаранефтегаз», на Алдаркинском — в рамках контракта с компанией «Оренбургнефть», в пределах Ставропольской депрессии — в рамках госконтракта между Росгеологией и департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.

Компания откроет сезон летних полевых работ в мае.

Также «Самаранефтегеофизика» продолжит работы по промыслово-геофизическим, геолого-технологическим контрактам, наклонно-направленному бурению.

В январе-апреле 2018 года компания выполняла исследования по 99 коммерческим и двум государственным контрактам. Основными заказчиками являлись «Самаранефтегаз», «Оренбургнефть», «РН-Уватнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз». Проводились работы по девяти геологоразведочным проектам, 23 промыслово-геофизическим, пяти договорам на геолого-технологические исследования скважин и четырем — на гидродинамические.