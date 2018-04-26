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Росгеология в 2018 году проведет геологоразведку на семи участках в Самарской области
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Росгеология в 2018 году проведет геологоразведку на семи участках в Самарской области 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Самаранефтегеофизика» (входит в государственный холдинг Росгеология) планирует в 2018 году проведение геологоразведки на семи лицензионных участках в Самарской области: Рябиновском, Дальнем, Черновском, Бочкаревском, Ново-Желябовском, Алдаркинском, а также в пределах Ставропольской депрессии, говорится в сообщении Росгеологии.
Работы на Рябиновском, Дальнем, Черновском, Бочкаревском, Ново-Желябовском будут проводится в рамках контракта с компанией «Самаранефтегаз», на Алдаркинском — в рамках контракта с компанией «Оренбургнефть», в пределах Ставропольской депрессии — в рамках госконтракта между Росгеологией и департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.
Компания откроет сезон летних полевых работ в мае.
Также «Самаранефтегеофизика» продолжит работы по промыслово-геофизическим, геолого-технологическим контрактам, наклонно-направленному бурению.
В январе-апреле 2018 года компания выполняла исследования по 99 коммерческим и двум государственным контрактам. Основными заказчиками являлись «Самаранефтегаз», «Оренбургнефть», «РН-Уватнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз». Проводились работы по девяти геологоразведочным проектам, 23 промыслово-геофизическим, пяти договорам на геолого-технологические исследования скважин и четырем — на гидродинамические.
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