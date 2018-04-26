В Краснооктябрьском районе Волгограда отключат холодную воду с 27 апреля

Часть жителей Краснооктябрьского района Волгограда останется без холодной воды с 08:30 27 апреля до 20:30 28 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение будет связано с подключением к сетям нового водовода длиной 740 метров от проспекта Ленина до поселка Нижние Баррикады.

Так, без воды останутся следующие адреса:

Информацию о возобновлении подачи воды и графике подвоза воды к домам можно узнать по телефону круглосуточного контакт-центра 99-67-96 или на сайте.