Ещё
В Краснооктябрьском районе Волгограда отключат холодную воду с 27 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключат холодную воду с 27 апреля 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Часть жителей Краснооктябрьского района Волгограда останется без холодной воды с 08:30 27 апреля до 20:30 28 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение будет связано с подключением к сетям нового водовода длиной 740 метров от проспекта Ленина до поселка Нижние Баррикады.
Так, без воды останутся следующие адреса:
Информацию о возобновлении подачи воды и графике подвоза воды к домам можно узнать по телефону круглосуточного контакт-центра 99-67-96 или на сайте.
АиФ Волгоград: последние новости
Жители домов, расположенных около «Волгоград Арены» получат спецпропуска Появился список домов, попадающих в зону «последней мили» в Волгограде В Волгограде подвели итоги юношеских чтений по истории Сталинградской битвы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона93
Самбурская унизила Летучую15
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США151
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение