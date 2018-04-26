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Спасенных в Приморье тигров впервые выпустят «мягким способом»
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Спасенных в Приморье тигров впервые выпустят «мягким способом» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Специалисты впервые «мягким способом» выпустят на волю пару молодых тигров Сайхана и Лазовку, которых спасли и реабилитировали в Приморском крае, сообщает АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».
Раненного Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморья, тигра с травмами глаз и черепа доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары успешно его прооперировали.
Юную самку спасли в декабре 2016 года, она осталась без матери в морозы и бродила возле поселка в Лазовском районе. У нее была повреждена лапа. Сейчас тигры поправились, обитают в вольере площадью 1,2 гектара, где созданы имитирующие дикую тайгу условия. МРОО «Центр „Тигр“ в Приморье получила почти 5 миллионов рублей из Фонда президентских грантов на реабилитацию двух молодых тигров. Сообщалось, что тигров планируют выпустить в середине мая.
»Выпуск тигриной парочки будет юбилейным. Это 10 и 11 тигры, выпущенные из центра реабилитации в дикую природу. И впервые в Приморском крае выпуск тигров в родной дом будет осуществляться мягким способом", — говорится в сообщении.
Директор МРОО «Центр „Тигр“ Виктор Кузьменко отмечает, что для начала на месте выпуска тигров будет построен временный вольер.
»Там тигры будут находиться дней 10. За это время у них пройдет стресс после транспортировки. Затем дистанционно, без присутствия человека, вольер будет открыт, и они спокойно смогут уйти туда, куда посчитают нужным. Мягкий выпуск нужен для того, чтобы минимизировать стрессовый фактор, в результате чего пара сохранится", — отметил Кузьменко.
Перед выпуском в дикую природу тигров снабдят ошейниками с GPS-модулем, и специалисты продолжат наблюдение за хищниками. Специалисты надеются, что дружба Сайхана и Лазовки приведет к пополнению в тигриной группировке.
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