Алексей Немерюк дал старт фестивалю «Московская весна A Cappella»

Москва — одна из мировых музыкальных столиц, и гости фестиваля «Московская весна A Cappella», москвичи и туристы, обязательно в этом убедятся. Фестиваль стартовал 27 апреля продлится до 9 мая. В эти дни в городе будет работать 61 фестивальная площадка, из которых 40 — концертные. На них пройдут сотни выступлений от 184 исполнителей из 16 стран.

Старт фестивалю объявил министр столичного правительства , глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк . На Тверской площади в первый день по-настоящему «Московской весны» выступила американская группа The Alley cats. Команда, приехавшая из США , решила попытать удачу на московской сцене. И даже номер 13 в в списке претендентов на победу не смущает коллектив — петь они готовы на любых площадках.

— Мы приглашаем всех на наш праздник. Не сидите дома, мы ждем гостей! — отметил Алексей Немерюк. — Удивит есть чем: более 1600 участников будут исполнять различные композиции. Без какого-либо аккомпанемента, живым голосом — именно так выступят вокалисты на конкурсе. Программа каждый день будет меняться.

Проголосовать за участников международного вокального конкурса можно на портале мэра и правительства Москвы, в разделе «Московские сезоны». Те, кто не успел посмотреть выступление конкурсантов в живую, смогут послушать их в записи на mos.ru

— 7 мая мы подведем итоги, — добавил столичный министр, — тогда выберем лучший коллектив a cappella нынешнего сезона.

Общий призовой фонд конкурса составляет 20 миллионов рублей. Гран-при — 6,2 миллиона рублей. За призовые места премии составят от 0,5 до 1,5 миллиона рублей.

В свою очередь музыкальный продюсер, председатель жюри конкурса «Московская весна A Cappella» Виктор Дробыш предложил горожанам и туристам не только становиться зрителями выступлений артистов из разных городов и стран, но и пробовать подпевать им.

— А еще можно танцевать и хлопать в ладоши. Поддерживайте ребят, а жюри оценят все выступления, — добавил он.

Певица Валерия отметила, что вокалистам без инструментов непросто привлекать внимание зрителей. Тем не менее у коллективов есть все шансы привлечь на уличные выступления толпы людей. Главное, по ее мнению, выбирать не камерные песни, а более энергичные, привлекающие прохожих.

— В прошлом году получила наслаждение от фестиваля. Это был просто восторг! — сказала она. — Желаю москвичам приподнятого настроения, ходить по площадкам фестиваля, слушать и наслаждаться!

Также Алексей Немерюк сообщил, что в преддверии Дня Победы прозвучат песни военных лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сергунина , заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Фестиваль и международный конкурс «Московская весна A Cappella» пройдет в столице с 27 апреля по 9 мая и станет грандиозным праздником весны и музыки. Сотни концертов участников конкурса познакомят гостей со всем многообразием мира акапельного пения, а на Тверском бульваре пройдет большая фотовыставка, посвященная музыкальной жизни столицы — «Москва музыкальная». Посетители выставки увидят 70 уникальных фотографий: архивные снимки выступлений оркестров, хоров и звезд мирового уровня на площадках Москвы, а также современные фото, сделанные на крупных городских мероприятий, в том числе фестивалях из цикла «Московские сезоны».

Посетив фотовыставку, гости узнают, как проходил Праздник песни перед зданием Московской консерватории в 1960 году, увидят фото выступления ансамбля юных скрипачей в 1970 году, интересные кадры уличного спектакля с прошлогоднего фестиваля «Московская весна A Cappella» и многое другое.