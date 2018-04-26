«Байкальская горная компания» определила генерального проектировщика Удоканского комбината

"Байкальская горная компания и ООО «ТОМС инжиниринг» заключили договор на выполнение функций генерального проектировщика, который обеспечит управление процессом подготовки проектной документации для первой очереди строительства горно-металлургический комбинат «Удокан» производительностью 12 млн тонн руды в год. Полный комплекс работ проектного этапа планируется завершить в 2018 году", — сказали в пресс-службе.

Предприятие «ТОМС инжиниринг» входит в группу компаний «ТОМС» и уже участвовало в разработке технико-экономического обоснования кондиций Удоканского месторождения.