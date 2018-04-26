«Байкальская горная компания» определила генерального проектировщика Удоканского комбината 

ЧИТА, 26 апреля. /ТАСС/. «Байкальская горная компания» (БГК, входит в USM Holdings Алишера Усманова) определила генерального проектировщика горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкальском крае. Им стала компания «ТОМС инжиниринг», сообщила в четверг пресс-служба губернатора.
"Байкальская горная компания и ООО «ТОМС инжиниринг» заключили договор на выполнение функций генерального проектировщика, который обеспечит управление процессом подготовки проектной документации для первой очереди строительства горно-металлургический комбинат «Удокан» производительностью 12 млн тонн руды в год. Полный комплекс работ проектного этапа планируется завершить в 2018 году", — сказали в пресс-службе.
Предприятие «ТОМС инжиниринг» входит в группу компаний «ТОМС» и уже участвовало в разработке технико-экономического обоснования кондиций Удоканского месторождения.
Удокан с ресурсами свыше 27 млн тонн является крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Месторождение находится в Каларском районе Забайкальского края. Актуальный план освоения Удокана предполагает здесь промышленного комплекса, ориентированного на производство катодной меди и попутного серебра.