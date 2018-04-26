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Бывшая стриптизерша получила наследство от одного из клиентов
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Бывшая стриптизерша получила наследство от одного из клиентов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывшая стриптизерша Вероника Бэкхем (Veronica Beckham) получила наследство от одного из своего клиентов — умершего сотрудника канала HBO. Об этом сообщило издание New York Post.
Бэкхем познакомилась с Мики Лиу (Micky Liu), директором по информационным технологиям HBO, в июле 2014 года. Он пришел в стрип-клуб в Атлантик-Сити, где работала девушка, и вскоре, по ее словам, они подружились и начали регулярно общаться. Лиу страдал от диабета, ожирения и хронического алкоголизма и скончался от болезней у себя дома. В завещании он указал ее бенефициаром его пенсионных счетов и страхового полиса, за которые она должна была получить 223 тысячи долларов (около 13,8 миллиона рублей).
Сестра погибшего, Мэй, подала на Бэкхем в суд, заявив, что не верит в «дружбу на века» между ней и братом. Она отметила, что «профессиональная стриптизерша мастерски умеет манипулировать мужчинами». Мэй считает, что доказательством ее правоты является переписка брата с танцовщицей: после того, как на нее было переписано завещание, Бэкхем перестала общаться с Лиу, ссылаясь на необходимость «заменить телефон».
Судья отметил, что не может удовлетворить иск, так как подать в суд на компенсацию может только наследник первой очереди, то есть, бывшая девушка Лиу. Бэкхем, которая теперь работает стилистом, опровергла обвинения и добавила, что никогда не состояла в сексуальных отношениях с умершим. Мэй Лиу заявила, что потребует пересмотра решения.
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