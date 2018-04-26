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Тюменская область примет более 230 переселенцев в 2018 году
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Тюменская область примет более 230 переселенцев в 2018 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 26 апр — РИА Новости. Более 230 человек планируется переселить в Тюменскую область в 2018 году в рамках государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы». В прошлом году по программе переехало более 240 человек, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Соотечественники выбирают для проживания различные сельские территории региона — от Казанского до Уватского района. Наибольшее число человек с начала года переселилось в Заводоуковский городской округ, Ишимский и Исетский муниципальные районы", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что участники программы вместе с членами своих семей имеют возможность приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. В целях стимулирования переезда и закрепления квалифицированных специалистов в сельской местности для участников программы предусмотрен ряд мер социальной поддержки.
За период реализации программы с 2013 по 2020 годы регионом планировалось принять 1680 человек. Фактически к концу 2017 года в Тюменскую область прибыло и поставлено на учет более 2,1 тысячи человек. Это связано с тем, что в 2014-2015 годах на территорию региона в экстренном массовом порядке прибыли граждане Украины, уточнил собеседник агентства.
По информации пресс-службы губернатора, 88% участников программы имеют высшее и среднее профессиональное образование, то есть относятся к квалифицированным рабочим кадрам.
"У нас есть точные расчеты, в каком количестве специалистов нуждаются предприятия региона, и какие им нужны специалисты. Поэтому большой дополнительной нагрузки на социальную сферу и другие отрасли региона не будет — все наши расчеты сбалансированы", — сказал глава региона Владимир Якушев.
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