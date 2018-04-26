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Китай готов к реагированию на возможные ограничения США на китайские инвестиции
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Китай готов к реагированию на возможные ограничения США на китайские инвестиции 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Китай тщательно приготовился к любому шагу США по установлению ограничений на китайские инвестиции в сфере науки и технологий, сообщили в Министерстве коммерции КНР в четверг.
"Мы обдумали наихудшие сценарии, и тщательно приготовились к любому варианту", — заявил официальный представитель министерства Гао Фэн на пресс-конференции, добавив, что Китай категорически против унилатерализма и протекционизма в любых формах.
Гао Фэн также напомнил о вкладе, сделанном китайскими инвестициями в сферу трудоустройства и экономический рост в США.
Однако, «некоторые предприятия замедлили ход или даже аннулировали свои планы в отношении инвестиционной деятельности в США» в связи с неопределенностью в инвестиционной обстановке, отметил он.
"Мы надеемся, что американская сторона совершит больше поступков, которые соответствуют закону экономического развития и течению мировой экономики", — заявил Гао Фэн.
ИА Синьхуа: последние новости
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