Китай готов к реагированию на возможные ограничения США на китайские инвестиции

Пекин, 26 апреля / Синьхуа / — Китай тщательно приготовился к любому шагу США по установлению ограничений на китайские инвестиции в сфере науки и технологий, сообщили в Министерстве коммерции КНР в четверг.

"Мы обдумали наихудшие сценарии, и тщательно приготовились к любому варианту", — заявил официальный представитель министерства Гао Фэн на пресс-конференции, добавив, что Китай категорически против унилатерализма и протекционизма в любых формах.

Гао Фэн также напомнил о вкладе, сделанном китайскими инвестициями в сферу трудоустройства и экономический рост в США.

Однако, «некоторые предприятия замедлили ход или даже аннулировали свои планы в отношении инвестиционной деятельности в США» в связи с неопределенностью в инвестиционной обстановке, отметил он.

"Мы надеемся, что американская сторона совершит больше поступков, которые соответствуют закону экономического развития и течению мировой экономики", — заявил Гао Фэн.