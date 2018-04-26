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После гибели девушки в подмосковной больнице заведено уголовное дело
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После гибели девушки в подмосковной больнице заведено уголовное дело 

Свободная пресса 1 час назад
В Московской области следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СКР, 14 апреля в хирургическое отделение Ивантеевской ЦГБ поступила 29-летняя девушка с предварительным диагнозом «мастит, подозрение на сепсис». Ей сделали операцию и перевели в реанимацию, где пациентка скончалась на следующий день, не приходя в сознание.
В сообщении пресс-службы указывается, что на допросе следователю родственники погибшей сообщили, что 13 апреля девушка доставлялась скорой в эту же больницу с подозрением на тот же диагноз, однако им сообщили, что нет показаний для госпитализации. Однако письменного отказа от госпитализации от самой пациентки в медицинской карте не имеется.
«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, результаты которой установят причину смерти девушки. Из медицинского учреждения изъята вся необходимая документация, в том числе амбулаторная карта и история болезни, которая также направлена для проведения экспертизы. В ходе расследования уголовного дела обязательно будет дана правовая оценка действиям либо бездействию медицинского персонала больницы», — говорится в сообщении.
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