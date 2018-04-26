В Нижнем Новгороде снизилась подростковая преступность 

Число преступлений, совершенных подростками, в 2017 году снизилось почти на 32%. Об этом доложил начальник Управления МВД России по городу, полковник полиции Владислав Пронин на заседании думы 25 апреля.
«Вопросы предупреждения противоправной деятельности несовершеннолетних остаются для нас актуальными. Их последовательное решение способствовало снижению показателей подростковой преступности. Всего зафиксировано 231 такое правонарушение. Вместе с тем, каждое третье преступление совершается подростками, уже имеющими криминальный опыт. Зачастую они отличаются особой жестокостью, агрессивностью и цинизмом», — отметил Пронин.
По его словам, на сегодняшний день на профилактическом чете состоит около тысячи трудных подростков. Эти дети часто прогуливают школу и попадают в поле зрения полиции.
«Одна из наших первоочередных задач — выявление семей, не уделяющих внимание воспитанию детей. В настоящее время профилактическим воздействием охвачено более 600 таких семей. В отношении 579 из низ направлены материалы в органы опеки на лишение родительских прав», — сказал Пронин.
Напомним, самым криминальным районом Нижнего Новгорода признан Автозаводский.