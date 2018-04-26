Ещё
В Нижнем Новгороде снизилась подростковая преступность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде снизилась подростковая преступность 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Число преступлений, совершенных подростками, в 2017 году снизилось почти на 32%. Об этом доложил начальник Управления МВД России по городу, полковник полиции Владислав Пронин на заседании думы 25 апреля.
«Вопросы предупреждения противоправной деятельности несовершеннолетних остаются для нас актуальными. Их последовательное решение способствовало снижению показателей подростковой преступности. Всего зафиксировано 231 такое правонарушение. Вместе с тем, каждое третье преступление совершается подростками, уже имеющими криминальный опыт. Зачастую они отличаются особой жестокостью, агрессивностью и цинизмом», — отметил Пронин.
По его словам, на сегодняшний день на профилактическом чете состоит около тысячи трудных подростков. Эти дети часто прогуливают школу и попадают в поле зрения полиции.
«Одна из наших первоочередных задач — выявление семей, не уделяющих внимание воспитанию детей. В настоящее время профилактическим воздействием охвачено более 600 таких семей. В отношении 579 из низ направлены материалы в органы опеки на лишение родительских прав», — сказал Пронин.
Напомним, самым криминальным районом Нижнего Новгорода признан Автозаводский.
В городе N: последние новости
В одной из школ Сормовского района протекает крыша Опыт Нижегородской области по обращению с бездомными животным могут растиражировать Подрядчиков проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области будут контролировать еженедельно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона92
Самбурская унизила Летучую16
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США149
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение