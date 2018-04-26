В Нижнем Новгороде снизилась подростковая преступность

«Вопросы предупреждения противоправной деятельности несовершеннолетних остаются для нас актуальными. Их последовательное решение способствовало снижению показателей подростковой преступности. Всего зафиксировано 231 такое правонарушение. Вместе с тем, каждое третье преступление совершается подростками, уже имеющими криминальный опыт. Зачастую они отличаются особой жестокостью, агрессивностью и цинизмом», — отметил Пронин.

По его словам, на сегодняшний день на профилактическом чете состоит около тысячи трудных подростков. Эти дети часто прогуливают школу и попадают в поле зрения полиции.

«Одна из наших первоочередных задач — выявление семей, не уделяющих внимание воспитанию детей. В настоящее время профилактическим воздействием охвачено более 600 таких семей. В отношении 579 из низ направлены материалы в органы опеки на лишение родительских прав», — сказал Пронин.

Напомним, самым криминальным районом Нижнего Новгорода признан Автозаводский.