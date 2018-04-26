В предсмертной записке супруги из Омска упомянули врио губернатора Буркова 

«Новый Омск» сообщает, что супруги-владельцы одного из супермаркетов покончили с собой. Они оставили две записки, в которых, в том числе обратились к главе региона и руководству одного из банков. Среди прочего в записке бизнесмены попросили гарантировать работу своим сотрудникам.
Тела мужчины и женщины нашли на частном пляже в центре Омска 24 апреля. Эксперты не нашли признаков насильственной смерти. У погибших остался взрослый сын.
«ФедералПресс» ранее писал: в Нижегородской области перед судом предстанет врач, виновный в смерти пациента. Согласно материалам дела, в июле 2015 года обвиняемый провел 34-летнему пациенту хирургическую операцию в медицинской клинике, расположенной в Канавинском районе. В ходе оперативного вмешательства врач нарушил положения клинических рекомендаций по лечению острого и хронического проктологического заболевания. В результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи состояние здоровья пациента ухудшилось. В августе 2015 года пациент скончался.