В предсмертной записке супруги из Омска упомянули врио губернатора Буркова

«Новый Омск» сообщает, что супруги-владельцы одного из супермаркетов покончили с собой. Они оставили две записки, в которых, в том числе обратились к главе региона и руководству одного из банков. Среди прочего в записке бизнесмены попросили гарантировать работу своим сотрудникам.

Тела мужчины и женщины нашли на частном пляже в центре Омска 24 апреля. Эксперты не нашли признаков насильственной смерти. У погибших остался взрослый сын.