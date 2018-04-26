Ещё
В предсмертной записке супруги из Омска упомянули врио губернатора Буркова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

В предсмертной записке супруги из Омска упомянули врио губернатора Буркова 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Новый Омск
«Новый Омск» сообщает, что супруги-владельцы одного из супермаркетов покончили с собой. Они оставили две записки, в которых, в том числе обратились к главе региона и руководству одного из банков. Среди прочего в записке бизнесмены попросили гарантировать работу своим сотрудникам.
Тела мужчины и женщины нашли на частном пляже в центре Омска 24 апреля. Эксперты не нашли признаков насильственной смерти. У погибших остался взрослый сын.
«ФедералПресс» ранее писал: в Нижегородской области перед судом предстанет врач, виновный в смерти пациента. Согласно материалам дела, в июле 2015 года обвиняемый провел 34-летнему пациенту хирургическую операцию в медицинской клинике, расположенной в Канавинском районе. В ходе оперативного вмешательства врач нарушил положения клинических рекомендаций по лечению острого и хронического проктологического заболевания. В результате допущенных дефектов оказания медицинской помощи состояние здоровья пациента ухудшилось. В августе 2015 года пациент скончался.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
К Гофенберг пришли с обыском Отказ согласовывать «Монстрацию» прокомментировали в мэрии Краснодара Рейтинг публичной активности ВИП-персон Республики Чувашия. Первый квартал-2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Столтенберг анонсировал совещание по России157
Россиян оставят без торговых центров218
Макаревич снова оскорбил россиян132
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение