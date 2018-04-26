Более 270 юнармейцев примут участие в Параде Победы на Красной площади

Об этом сообщил начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ Михаил Барышев на пресс-конференции, посвященной участию членов движения «Юнармия» в Параде Победы на Красной площади.

«Уже во второй раз в Параде Победы на Красной площади примет участие расчет юнармейцев. Это ребята и девушки из Москвы Московской области , лучшие из лучших — 273 юнармейца во главе с начальником главного штаба Дмитрием Труненковым. Уверен, что это одни из самых ярких незабываемых минут в жизни ребят», — сказал М. Барышев.

В свою очередь, в дирекции по связям с общественностью главного штаба движения «Юнармия» отметили, что 9 мая юнармейцы не только пройдут маршем по Красной площади, но и будут зрителями на трибунах.

«Региональные штабы отбирают 25 самых активных челнов движения, которых поощрят приглашением на парад в Москве», — отметили в дирекции.