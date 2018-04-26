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Более 270 юнармейцев примут участие в Параде Победы на Красной площади
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Более 270 юнармейцев примут участие в Параде Победы на Красной площади 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщил начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ Михаил Барышев на пресс-конференции, посвященной участию членов движения «Юнармия» в Параде Победы на Красной площади.
«Уже во второй раз в Параде Победы на Красной площади примет участие расчет юнармейцев. Это ребята и девушки из Москвы, Московской области, лучшие из лучших — 273 юнармейца во главе с начальником главного штаба Дмитрием Труненковым. Уверен, что это одни из самых ярких незабываемых минут в жизни ребят», — сказал М. Барышев.
В свою очередь, в дирекции по связям с общественностью главного штаба движения «Юнармия» отметили, что 9 мая юнармейцы не только пройдут маршем по Красной площади, но и будут зрителями на трибунах.
«Региональные штабы отбирают 25 самых активных челнов движения, которых поощрят приглашением на парад в Москве», — отметили в дирекции.
Парад Победы состоится 9 мая 2018 г. на Красной площади. Юнармейцы пройдут маршем на Парадах Победы в 28 городах России.
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