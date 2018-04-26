Самолет «Аэрофлота» получит имя известного юриста

Правление «Аэрофлота» поддержало предложение Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) назвать один из самолетов авиакомпании в честь известного русского адвоката Федора Плевако. Об этом сообщила ФПА.

Федор Плевако в общественном сознании и сегодня олицетворяет собой институт присяжной адвокатуры, его имя стало нарицательным уже при его жизни и неизменно в первую очередь вспоминается сейчас, когда речь заходит о справедливом суде

— Федеральная палата адвокатов России.

Президент ФПА России Юрий Пилипенко осенью 2017 года обратился к Генеральному директору «Аэрофлота» Виталию Савельеву с письмом. В нем Юрий Пилипенко просил назвать одно из воздушных судов в честь великого русского адвоката и видного общественного деятеля Федора Плевако — «в связи с 15-летием Федерального закона „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“, 15-летним юбилеем современной российской адвокатуры и 175-летием со дня рождения Федора Плевако, а также в ознаменование преемственности традиций и неразрывной связи между современной и присяжной российской адвокатурой», было указано в обращении.

В своем письме в «Аэрофлот» Юрий Пилипенко отметил значение Судебной реформы 1864 года, благодаря которой в России начали распространяться принципы демократического правосудия и был создан институт присяжных поверенных. Немалую роль в этом как раз и сыграл один из самых известных представителей присяжных поверенных того времени — Федор Никифорович Плевако. Его роль в становлении и развитии российской адвокатуры трудно переоценить.