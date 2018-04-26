Именем известного адвоката Плевако назвали самолет 

Правление одной из крупных российских авиакомпаний поддержало предложение Федеральной палаты адвокатов РФ и согласилось назвать один из самолетов в честь великого русского адвоката Федора Никифоровича Плевако.
Осенью прошлого года президент ФПА РФ Юрий Пилипенко обратился с соответствующим письмом к генеральному директору одной из известных авиакомпаний. Юрий Пилипенко отметил значение Судебной реформы 1864 г., благодаря которой в России начали распространяться принципы демократического правосудия и был создан институт присяжных поверенных, а также роль одного из самых известных представителей присяжных поверенных того времени — Федора Никифоровича Плевако в становлении и развитии российской адвокатуры.
Как подчеркнул Юрий Пилипенко, Федор Плевако «в общественном сознании и сегодня олицетворяет собой институт присяжной адвокатуры, его имя стало нарицательным уже при его жизни и неизменно в первую очередь вспоминается сейчас, когда речь заходит о справедливом суде». Для современных адвокатов Федор Плевако является не только образцом высоких профессиональных качеств, но и своеобразным нравственным эталоном.
Сегодня все самолеты данной авикакомпании семейства А320, Airbus A330, Boeing 737-800, Boeing 777-300ER и Sukhoi Superjet 100 имеют собственные имена: они названы в честь выдающихся русских композиторов, поэтов, художников, ученых и исследователей, полководцев, космонавтов, спортсменов и врачей (М. Балакирев, В. Васнецов, А. Пушкин, В. Высоцкий, Л. Яшин, М. Кутузов, А. Сахаров Ю. Сенкевич и др.). Теперь свое место в небе займет имя замечательного адвоката и видного общественного деятеля Фёдора Плевако.