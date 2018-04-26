Именем известного адвоката Плевако назвали самолет

Правление одной из крупных российских авиакомпаний поддержало предложение Федеральной палаты адвокатов РФ и согласилось назвать один из самолетов в честь великого русского адвоката Федора Никифоровича Плевако.

Осенью прошлого года президент ФПА РФ Юрий Пилипенко обратился с соответствующим письмом к генеральному директору одной из известных авиакомпаний. Юрий Пилипенко отметил значение Судебной реформы 1864 г., благодаря которой в России начали распространяться принципы демократического правосудия и был создан институт присяжных поверенных, а также роль одного из самых известных представителей присяжных поверенных того времени — Федора Никифоровича Плевако в становлении и развитии российской адвокатуры.

Как подчеркнул Юрий Пилипенко, Федор Плевако «в общественном сознании и сегодня олицетворяет собой институт присяжной адвокатуры, его имя стало нарицательным уже при его жизни и неизменно в первую очередь вспоминается сейчас, когда речь заходит о справедливом суде». Для современных адвокатов Федор Плевако является не только образцом высоких профессиональных качеств, но и своеобразным нравственным эталоном.