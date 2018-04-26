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Девять коробок с подписями в защиту шиханов Башкирии доставлено Путину
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Девять коробок с подписями в защиту шиханов Башкирии доставлено Путину 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Инициативная группа из Башкирии привезла 26 апреля из Уфы в Москву, в приемную Президент РФ, девять коробок весом 72 килограмма, в которых находятся бумаги с 50 тысячами подписями жителей в защиту стерлитамакских шиханов.
Более 50 тысяч жителей Ишимбайского и Стерлитамакского районов подписались под обращением Владимиру Путину, в котором просят поддержать сохранении башкирских шиханов и создать вокруг них федеральный геопарк.
С 8 марта по 18 апреля инициативная группа собирала подписи в защиту шиханов. Доставить их в приёмную Президента России взялись представители общественной организации «Башкорт», регионального отделения партии «Зеленые», директор Уфимского института биологии УФИС РАН Василий Мартыненко.
«Мы хотим, чтобы Владимир Владимирович узнал, как много жителей республики выступают против разработки шиханов содовой компанией, — комментирует заместитель председатель регионального отделения «Российской экологической партии „Зеленые“ Мурад Шафиков. — Больше 50 тысяч жителей открыто выразили свою позицию и просят сохранить уникальные памятники природы, а также создать в том месте, где они расположены, геопарк ЮНЕСКО».
Житель расположенного у подножия горы Торатау села Урман-Бишкадак Абдрахман Валидов, вошедший в состав делегации, больше 10 лет активно выступает в защиту шихана, утверждая, что с ним связано множество народных преданий. По его словам, много столетий подряд здесь хоронили святых праведников, а первое такое захоронение относится ко II веку до нашей эры.
«На вершине Торатау я знаю семь таких захоронений, а у подножия — восемнадцать. На самой горе и вокруг нее всегда запрещались любые хозяйственные работы. Поэтому отдавать её под разработку недопустимо», — считает Абдрахман Валидов.
Кстати, 12 мая общественная организация «Башкорт» организует флешмоб у шихана Торатау. Планируется, что несколько тысяч человек, взявшись за руки, окружат гору живым щитом. Всё это будут снимать с высоты видеокамеры и квадрокоптеры. У подножья пройдет концерт, в котором примут участие звезды башкирской эстрады.
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