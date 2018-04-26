Зачем крупному бизнесу применять подходы небольших стартапов

Человек не должен быть привязан к рабочему месту

Рабочее место сотрудника — не там, куда его отвел HR в день приема на работу, а там, где он находится. Мы заменили стационарные компьютеры на ноутбуки и сделали быстрый Wi-Fi в каждом офисе. Теперь работать можно из центрального офиса, переговорной, офиса продаж или из дома.

Любые коммуникации нужно упрощать

Звонки по стационарным телефонам, пересылки файлов по почте и бесконечные встречи отнимают слишком много времени. Мы решили кардинально изменить подход к коммуникациям, внедрив G Suite.

Общение

Сейчас все сотрудники доступны в мессенджере Hangouts: коллеге можно написать, создать группу для обсуждения проекта, позвонить, даже не зная добавочный номер и не имея доступа к рабочему телефону. Любую групповую беседу можно превратить в голосовую или в видеоконференцию с участием до 50 человек, отказавшись от поездок между офисами ради одной встречи. Мы меняем процессы не только в бэкофисе, но и на строительных объектах, поэтому наши рабочие проводят утренние планерки в Hangouts, на которых обсуждают задачи на день.

Работа с документами

Для подготовки любого документа или презентации теперь не нужно по нескольку раз направлять документ через почту, получать правки, вносить их, отправлять снова и так раз за разом. В Google Docs можно подключить к работе над документом всех коллег для редактирования и внесения правок, моментально видеть любые изменения, организовать мини-чат прямо внутри строки текста или ячейки таблицы для всех участников. Можно поставить задачу на заполнение конкретной ячейки или на решение какого-то вопроса в тексте. И работать с документом можно одновременно, с любого устройства, где бы вы в данный момент ни находились.

Работа с файлами

У каждого сотрудника есть неограниченное пространство для хранения и обмена файлами в Google Drive, больше нет проблем с нехваткой места на диске. Доступ к нужному документу можно получить даже с телефона, находясь на выездной встрече. И сразу расшарить, в том числе подрядчикам.

Идеи нужно проверять быстрыми прототипами

Тестируйте все идеи и гипотезы на прототипах до принятия решения об автоматизации и построения систем. Пробуйте и не бойтесь, что ваш проект будет невостребованным.

Собрав все проблемы на прототипе, мы корректируем подход, тем самым сокращаем время и средства на разработку. А пока разрабатываем, у сотрудников уже есть действующий прототип для решения своих задач.

Пример: калькулятор смет. Этот сервис помогает рассчитать стоимость отделки любого дома. Данные о материалах, работах и их ценах разбиты на справочники в разных файла Google Таблиц. Калькулятор связывает эти данные с помощью Apps Script, описывая реальную логику: такие-то работы на одном квадратном метре требуют столько-то различных материалов. В итоге пользователю остается только ввести количество квартир разных планировок — калькулятор сам сформирует файлы с необходимым количеством материалов, стоимостью закупки и стоимостью контракта на выполнение работ. Прототип системы был запущен за 14 дней.

Вопросы инфраструктуры не должны тормозить разработку

Обычно для разработки нового сервиса или расширения текущего требуется выбрать оборудование, провести тендер, дождаться поставки и настройки железа. На это уходит очень много времени.

Мы решили перенести часть наших сервисов в Google Cloud Platform. Миграция в технологичное облако позволила нашим разработчикам применять практики DevOps в своих проектах. Теперь мы можем быстро создать сервера требуемой мощности, удобно управлять ими и масштабировать прямо из браузера. Переход на облачные решения позволил решить проблемы с отказоустойчивостью и резервным копированием данных — эти задачи решаются в несколько кликов.

Данные — ценность, их нужно анализировать

Данные любого процесса нужно накапливать — пригодится

Данные не должны лежать мертвым грузом, их нужно анализировать

Анализ не должен ограничиваться отчетом

Группы ПИК огромный объем данных, накопленный в системах проектного планирования, системах контроля качества, данных измерительных приборов в обслуживаемых домах. Перенос наших проектов в GCP дал возможность использовать в наших проектах такие сервисы хранения, обработки данных и машинного обучения от Google, как BigQuery, TensorFlow, AutoML, Cloud IoT core. Это позволяет не разрабатывать свои решения и не думать, как интегрировать несколько систем от разных поставщиков, теряя на этом много времени.

Итог

Внедрение или разработка нового сервиса на базе популярной технологии не делает бизнес технологичным. Крупным компаниям необходимо менять подходы к автоматизации, наращивать внутренние компетенции, менять организационную структуру и принципы взаимодействия, чтобы развиваться так же быстро, как молодые стартапы.

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Фото: ГК ПИК.