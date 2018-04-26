Проверка пожарной безопасности не выявила нарушений в «Газпром трансгаз Екатеринбург»

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 апреля. / ТАСС /. Масштабная проверка пожарной безопасности всех ведомственных социальных объектов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ГТЕ), осуществленная пожарно-техническими комиссиями филиалов, не выявила критических нарушений. Как сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ со ссылкой на заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ГТЕ Вадима Ведерникова, «ни одного критического нарушения норм пожарной безопасности в ходе проверки не выявлено, небольшие недочеты устранялись на месте».

Специалисты осмотрели дошкольные учреждения, физкультурно-оздоровительные и культурно-спортивные комплексы, включая те, что были построены по договорам с местной и областной администрациями и переданы на баланс муниципалитетов.

"Были проверены санаторий-профилакторий «Озеро Глухое», все площадки базы отдыха «Прометей», а также три основных административных здания в Екатеринбурге — по адресам ул. Свердлова, 7, ул. Клары Цеткин, 14 и ул. Мичурина, 31, а также пятиэтажное здание общежития в микрорайоне Компрессорный.

Кроме того, в Невьянском и Челябинском ЛПУМГ (линейных производственных управлениях магистральных газопроводов — прим. ТАСС) состоялись комплексные проверки безопасности ФОКов с участием представителей МЧС прокуратуры и местной администрации", — сообщили в ГТЕ.

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