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Проверка пожарной безопасности не выявила нарушений в «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Проверка пожарной безопасности не выявила нарушений в «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Масштабная проверка пожарной безопасности всех ведомственных социальных объектов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ГТЕ), осуществленная пожарно-техническими комиссиями филиалов, не выявила критических нарушений. Как сообщают в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ со ссылкой на заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ГТЕ Вадима Ведерникова, «ни одного критического нарушения норм пожарной безопасности в ходе проверки не выявлено, небольшие недочеты устранялись на месте».
Специалисты осмотрели дошкольные учреждения, физкультурно-оздоровительные и культурно-спортивные комплексы, включая те, что были построены по договорам с местной и областной администрациями и переданы на баланс муниципалитетов.
"Были проверены санаторий-профилакторий «Озеро Глухое», все площадки базы отдыха «Прометей», а также три основных административных здания в Екатеринбурге — по адресам ул. Свердлова, 7, ул. Клары Цеткин, 14 и ул. Мичурина, 31, а также пятиэтажное здание общежития в микрорайоне Компрессорный.
Кроме того, в Невьянском и Челябинском ЛПУМГ (линейных производственных управлениях магистральных газопроводов — прим. ТАСС) состоялись комплексные проверки безопасности ФОКов с участием представителей МЧС, прокуратуры и местной администрации", — сообщили в ГТЕ.
О предприятии:
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100% дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В зонах производственной деятельности эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций (КС), 280 газораспределительных станций (ГРС), 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). В составе общества 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений МГ. Коллектив предприятия насчитывает около 10 тыс. человек.
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