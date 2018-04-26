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Земля для Героя. Новосибирское заксобрание заставило мэра Локтя найти участок для ветерана войны
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Земля для Героя. Новосибирское заксобрание заставило мэра Локтя найти участок для ветерана войны 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Александр Анцупов, Герой Советского Союза, обратился к мэру Локтю с просьбой выделить ему земельный участок, площадью в 20 соток. Мэр по неизвестной причине смог предложить только участок в Советском районе города, где-то на задворках. Мне непонятно, как человек, заявляющий о приверженности коммунистическим идеям, игнорирует просьбы старших товарищей, которые состояли еще в партии с 1948 года?», — публично задал вопрос депутат Олег Сметанин. Он обратился к спикеру Андрею Шимкиву с просьбой вынести вопрос на голосование, чтобы составить рекомендацию для горсовета Новосибирска.
В ответ на этот вопрос, Анатолий Локоть пообещал разобраться с ситуацией, сказав, что он «находится с ветераном в постоянном диалоге, и займется выделением другого участка».
Корреспондент «ФедералПресс» стал свидетелем телефонного разговора между мэром и ветераном Александром Анцуповым, где Анатолий Локоть сказал, что «в городе свободной земли мало, особенно в центре, но возможны варианты в Заельцовском и Октябрьском районах Новосибирска». После перерыва в работе сессии, Локоть попросил слово.
«Я созвонился с Анцуповым и его дочерью. Мы поговорили касательно их пожеланий. Обещаю, что решу этот вопрос до празднования Дня Победы — найду землю для участка ветерану», — заявил мэр Новосибирска. В итоге, председатель заксобрания Андрей Шимкив, получив согласие от Сметанина, снял вопрос с повестки дня.
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости».
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