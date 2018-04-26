«Сад камней» исчез: миллионы, потраченные на благоустройство Карабаша, превратились в грязь

Уникальный архитектурный комплекс «Сад камней» в Карабаше, на который в прошлом году потратили миллионы из федерального и регионального бюджетов, пришел в негодность, утверждают жители города. С приходом весны на месте достопримечательности карабашцы обнаружили грязь, лужи и запустение.

Как сообщает «УралПолит», объект был возведен в рамках предвыборного проекта «Единой России» по благоустройству «Городская среда». Точная сумма, которая была потрачена на строительство зоны отдыха, не называлась. Однако эксперты, обращая внимание на используемые материалы (тротуарная плитка, бордюры, асфальт, металлическое ограждение по всему периметру и так далее), настаивают: деньги были немаленькие.

По словам местных жителей, «Сад камней» делали наспех: работы начались в сентябре, а закончить планировали 1 октября. В итоге объект был сдан, когда в городе уже установились минусовые температуры и шел снег.

Первое время зона отдыха была популярна у местных жителей, сюда часто приходили фотографироваться.

С началом весны, однако, картина резко изменилась. «Сад камней» фактически превратился в болото. Пешеходные дорожки и «спрятанные» в газонах фонари затянуло грязью, по периметру сада показались груды строительного мусора. Тротуары резко обрываются: возникает ощущение, что они просто не доложены, словно кто-то решил заасфальтировать дорогу, а потом бросил затею.

Координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» в Челябинской области Вадим Воробей, лично контроливовавший строительство зоны отдыха в Карабаше, отметил: «Там гористая местность, склон. Не исключаю, что под действием дождей и снега была снесена земля на асфальт. Благоустройство в прошлом году было завершено, никакого мусора не было. После зимы это не исключено».

Меж тем Воробей пообещал, что потребует от местного «Народного контроля» разобраться в ситуации.