Ещё
Образовательный комплекс №1798 «Феникс» объявил о своем участии в акции «Бумажный бум»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Образовательный комплекс №1798 «Феникс» объявил о своем участии в акции «Бумажный бум» 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» состоится в двух школьных корпусах «Феникса.
На школьных дворах структурных подразделений образовательного комплекса №1798 „Феникс“ 26 апреля с 07.45 до 08.30 будут принимать макулатуру, причем сдать бумажные отходы смогут не только ученики „Феникса“, но и все желающие. Принести для сдачи можно почти любую бытовую бумагу и бумажные отходы: газеты, журналы, листы офисной бумаги, старые книги, картон и бумажную упаковку. Не принимаются: бумажные полотенца, салфетки, одноразовая посуда, чеки и упаковочные коробки из-под яиц. Все металлические детали, например, скрепки и пружины от блокнотов, тетрадей, календарей и так далее, необходимо перед сдачей удалить.
Сдать макулатуру можно по адресам: Зелёный проспект, дом 75 (Феникс-Новогиреево) и Зелёный проспект, 59 (Феникс-Перово).
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
Встреча главы управы района Новогиреево с жителями состоялась 18 апреля В Московском регионе начался сезон активности клещей По сообщению жительницы района со двора убрали старые листья и мусор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона92
Самбурская унизила Летучую16
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США149
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение