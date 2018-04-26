Образовательный комплекс №1798 «Феникс» объявил о своем участии в акции «Бумажный бум»

Экологическая акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» состоится в двух школьных корпусах «Феникса.

На школьных дворах структурных подразделений образовательного комплекса №1798 „Феникс“ 26 апреля с 07.45 до 08.30 будут принимать макулатуру, причем сдать бумажные отходы смогут не только ученики „Феникса“, но и все желающие. Принести для сдачи можно почти любую бытовую бумагу и бумажные отходы: газеты, журналы, листы офисной бумаги, старые книги, картон и бумажную упаковку. Не принимаются: бумажные полотенца, салфетки, одноразовая посуда, чеки и упаковочные коробки из-под яиц. Все металлические детали, например, скрепки и пружины от блокнотов, тетрадей, календарей и так далее, необходимо перед сдачей удалить.

Сдать макулатуру можно по адресам: Зелёный проспект, дом 75 (Феникс-Новогиреево) и Зелёный проспект, 59 (Феникс-Перово).