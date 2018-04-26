Ещё
В подмосковных аэропортах наложат штрафы на бомжей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В подмосковных аэропортах наложат штрафы на бомжей 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Лица без определенного места жительства, находящиеся на территории подмосковных аэропортов, могут быть оштрафованы на 100-500 рублей, такое решение приняли в четверг депутаты Мособлдумы.
Депутаты Мособлдумы одобрили поправки в областной Кодекс об административных правонарушениях. Поправки предусматривают возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, находящимися на территории подмосковных аэропортов.
Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев, представляя поправки в КоАП, отметил, что граждане без определенного места жительства помимо непристойного поведения, могут быть источниками опасных инфекционных заболеваний.
Также закон предусматривает ответственность за нарушение транспортного обслуживания пассажиров нелегальными таксистами, а также штрафы за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение правил пользования эскалаторами, лифтами и креслами в зоне ожидания. Закон запрещает прослушивание музыки без наушников.
В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что за нарушение правил пользования подмосковными аэропортами и аэровокзалами, а также прилегающей территорией на расстоянии 30 метров налагаются следующие штрафы: на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц — от 1 до 2 тысяч рублей, на юридических лиц — от 2 до 4 тысяч рублей. За нарушение правил поведения в аэропортах граждане будут штрафоваться на 100-500 рублей.
Поправки приняты большинством голосов.
РИА Новости: последние новости
В комитете Госдумы прокомментировали заявление Макрона по Сирии США отказались верить, что Россия заполучила "Томагавки" Строители завершили укладку дорожного покрытия моста в Крым
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров159
Трамп унизил Макрона93
Самбурская унизила Летучую15
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США151
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение