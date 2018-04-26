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Объявление о проведении ежегодного конкурса проектов «Бюджет для граждан» в 2018 году
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Объявление о проведении ежегодного конкурса проектов «Бюджет для граждан» в 2018 году 

Департамент финансов города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент финансов города Москвы
Конкурс проводится Департаментом финансов города Москвы совместно с Департаментом образования города Москвы при участии Управления федеральной налоговой службы по городу Москве в целях обеспечения доступности для граждан информации об управлении общественными финансами, открытости бюджетного процесса города, а также совершенствования работы портала Правительства Москвы «Открытый бюджет города Москвы».
Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица.
Конкурс проводится среди физических лиц по следующим номинациям:
— Бюджет: сколько я плачу и что получаю?
— Бюджет: просто о сложном
— Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах
— Популярный словарь налоговых терминов
— Бюджет в стихах
— Бюджетный квест
— Современные формы визуализации бюджета для граждан
Среди юридических лиц конкурс проводится в номинациях:
— Лучший проект бюджета для граждан
— Лучший проект отраслевого бюджета для граждан
— Современные формы визуализации бюджета для граждан
— Современные формы представления информации о государственных и муниципальных услугах
— Бюджетный календарь
— Бюджет для бизнеса
— Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»
Для участия в конкурсе необходимо представить заявки с проектами, соответствующими тематике номинаций. Участник конкурса может представить для участия в конкурсе не более одной заявки, при этом допускается участие заявки в нескольких номинациях.
Начало приема заявок на участие в конкурсе — 26 апреля 2018 года.
Окончание приема заявок для участия в конкурсе — 21 июня 2018 года.
Итоги конкурса и имена победителей будут объявлены до 6 июля 2018 года.
Победителям конкурса будут вручены почетные грамоты и памятные подарки.
Лучшие проекты, имеющие практическую значимость, будут направлены в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации для участия во всероссийском этапе конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Материалы также будут использованы в работе по развитию портала Правительства Москвы «Открытый бюджет города Москвы».
Направить заявку на участие в конкурсе и проекты с приложением расчетов, презентаций, статей, буклетов, ссылок на Интернет-ресурсы можно по адресу: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д.2/2, Департамент финансов города Москвы.
Копии проектов в цифровом формате направляются по адресу электронной почты AOKravchenko@fin.dep.mos.ru.
Заявка юридического лица на участие в конкурсе должна быть оформлена на бланке организации, подписана руководителем организации и заверена печатью.
Телефон для справок: +7 (495) 620-20-00 (доб. 64-327)
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