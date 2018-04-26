Объявление о проведении ежегодного конкурса проектов «Бюджет для граждан» в 2018 году

Участниками Конкурса могут быть физические и юридические лица.

Конкурс проводится среди физических лиц по следующим номинациям:

— Бюджет: сколько я плачу и что получаю?

— Бюджет: просто о сложном

— Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах

— Популярный словарь налоговых терминов

— Бюджет в стихах

— Бюджетный квест

— Современные формы визуализации бюджета для граждан

Среди юридических лиц конкурс проводится в номинациях:

— Лучший проект бюджета для граждан

— Лучший проект отраслевого бюджета для граждан

— Современные формы визуализации бюджета для граждан

— Современные формы представления информации о государственных и муниципальных услугах

— Бюджетный календарь

— Бюджет для бизнеса

— Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»

Для участия в конкурсе необходимо представить заявки с проектами, соответствующими тематике номинаций. Участник конкурса может представить для участия в конкурсе не более одной заявки, при этом допускается участие заявки в нескольких номинациях.

Начало приема заявок на участие в конкурсе — 26 апреля 2018 года.

Окончание приема заявок для участия в конкурсе — 21 июня 2018 года.

Итоги конкурса и имена победителей будут объявлены до 6 июля 2018 года.

Победителям конкурса будут вручены почетные грамоты и памятные подарки.

Лучшие проекты, имеющие практическую значимость, будут направлены в Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации для участия во всероссийском этапе конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Материалы также будут использованы в работе по развитию портала Правительства Москвы «Открытый бюджет города Москвы».

Направить заявку на участие в конкурсе и проекты с приложением расчетов, презентаций, статей, буклетов, ссылок на Интернет-ресурсы можно по адресу: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д.2/2, Департамент финансов города Москвы.

Копии проектов в цифровом формате направляются по адресу электронной почты AOKravchenko@fin.dep.mos.ru.

Заявка юридического лица на участие в конкурсе должна быть оформлена на бланке организации, подписана руководителем организации и заверена печатью.

Телефон для справок: +7 (495) 620-20-00 (доб. 64-327)