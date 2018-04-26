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Армия США использует для подготовки солдат виртуальные версии реальных городов
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Армия США использует для подготовки солдат виртуальные версии реальных городов 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Армия США уже с 2012 года широко использует тренажеры виртуальной реальности, имитирующие места возможных боевых действий. Пройдя курс подготовки на таком тренажере, солдаты в реальном бою будут уверенно ориентироваться на конкретной местности, хотя раньше там никогда не были. В недавнем интервью New Scientist несколько инженеров Армии США сообщили, что уже созданы виртуальные версии Северной и Южной Кореи, Сан-Франциско, Нью-Йорка и Лас-Вегаса. Благодаря этому, теперь есть возможность в течение нескольких дней выбрать и настроить для виртуальной тренировки конкретный регион.
Правда, экспертам не совсем понятен такой выбор. Раньше, к примеру, при обучении использовались виртуальные «картинки» некоторых горных районов Афганистана, где армия США до сих пор ведет борьбу с талибами и другими исламистскими группировками. Разнообразная тренировочная среда и более широкий и динамичный диапазон учебных сценариев поможет солдатам уверенней чувствовать себя в реальной боевой обстановке.
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