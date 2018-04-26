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Молдавия направит около $1 млн на социальные проекты в Приднестровье
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Молдавия направит около $1 млн на социальные проекты в Приднестровье 

ТАСС 1 час назад
КИШИНЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Молдавии утвердило бюджет в 15 млн леев (примерно $900 тыс.) для финансирования социальных проектов в непризнанном Приднестровье в 2018 году. Соответствующий документ был опубликован в четверг пресс-службой кабинета министров.
Согласно сообщению, эти средства будут направлены на ремонт систем уличного освещения, учебных заведений, домов культуры и водопровода. Финансирование будет распределяться по итогам конкурса проектов, которые были ранее представлены местными и центральными органами власти, уточняется в документе.
Такой же бюджет был выдел Кишиневом на проекты по реинтеграции страны и в 2017 году. В Молдавии обращают внимание, что эти меры призваны улучшить условия жизни населения в разделительной Зоне безопасности по Днестру и укрепить доверие между жителями двух берегов. «Мы проявляем заботу о тех, кто живет в приднестровском регионе. Мы заботимся не о лидерах Тирасполя, а о людях, которые живут в этом регионе, потому что это наши граждане», — прокомментировал журналистам премьер-министр Молдавии Павел Филип.
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