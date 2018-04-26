Молдавия направит около $1 млн на социальные проекты в Приднестровье

КИШИНЕВ , 26 апреля. / ТАСС /. Правительство Молдавии утвердило бюджет в 15 млн леев (примерно $900 тыс.) для финансирования социальных проектов в непризнанном Приднестровье в 2018 году. Соответствующий документ был опубликован в четверг пресс-службой кабинета министров.

Согласно сообщению, эти средства будут направлены на ремонт систем уличного освещения, учебных заведений, домов культуры и водопровода. Финансирование будет распределяться по итогам конкурса проектов, которые были ранее представлены местными и центральными органами власти, уточняется в документе.