На Кукковке и Древлянке разобрали 19 незаконных торговых точек

Демонтированные конструкции лотков в Петрозаводске отвезли на свалку. Очередная акция по демонтажу самовольно устанавливаемых конструкций для уличной торговли прошла в Петрозаводске. В ходе рейда демонтировали легковозводимые самодельные конструкции на участках в районе дома №18 по ул. Древлянка, дома №25 по Лососинскому шоссе, а также около домов № 15 и № 20 по ул. Ровио. В ходе мероприятия разобраны 19 объектов для ведения несанкционированной торговли, сообщили в пресс-центре мэрии.

Отмечается, что специалисты администрации и работники ПМУП «Автоспецтранс» разобрали и вывезли на свалку деревянные ящики и доски, из которых были сооружены лотки для несанкционированной торговли.