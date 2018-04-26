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На Кукковке и Древлянке разобрали 19 незаконных торговых точек
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На Кукковке и Древлянке разобрали 19 незаконных торговых точек 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
Демонтированные конструкции лотков в Петрозаводске отвезли на свалку. Очередная акция по демонтажу самовольно устанавливаемых конструкций для уличной торговли прошла в Петрозаводске. В ходе рейда демонтировали легковозводимые самодельные конструкции на участках в районе дома №18 по ул. Древлянка, дома №25 по Лососинскому шоссе, а также около домов № 15 и № 20 по ул. Ровио. В ходе мероприятия разобраны 19 объектов для ведения несанкционированной торговли, сообщили в пресс-центре мэрии.
Отмечается, что специалисты администрации и работники ПМУП «Автоспецтранс» разобрали и вывезли на свалку деревянные ящики и доски, из которых были сооружены лотки для несанкционированной торговли.
Также в ходе рейдов выявляются нарушители, которых привлекают к ответственности в рамках республиканского закона «Об административных правонарушениях» и российского налогового законодательства. По материалам: ptzgovorit.ru
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