Самую разбитую улицу Костромы отремонтируют после многочисленных жалоб людей

Костроме в числе других улиц в этом году отремонтируют 2-ю Волжскую. Она вызвала больше всего нареканий у жителей города, они не раз указывали ее на интерактивной «Карте убитых дорог», сообщает региональный исполком ОНФ по Костромской области . Активисты народного фронта добились того, чтобы общественное мнение стало одним из главных критериев при составлении плана ремонта. Благодаря этому 2-я Волжская и будет отремонтирована в этом году.

2-я Волжская возглавляет ТОП-10, на которые получено больше всего жалоб.

В 2017 году в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эту улицу проверили эксперты и зафиксировали многочисленные разрушения дорожного покрытия. Ее заасфальтируют от путепровода до улицы Льняной, включая перекресток. А вот вторую часть ремонт ждет в следующем году, потому что сначала здесь нужно проложить ливневку.

В план капитального ремонта на 2018 год вошли и другие улицы, указанные на «Карте убитых дорог»: Шагова, Стопани, Заволжская, Катушечная, Индустриальная (от улицы Восточной до улицы Фестивальной), Водяная.

На официальных страницах органов власти региона размещены 17 баннеров, которые ведут на интерактивную дорожную карту. Диалог между общественностью и властью влияет на качество дорог. Так, Кострома в 2017 году поднялась на 18 позиций в общем дорожном рейтинге городов по сравнению с 2015 годом — с 87 на 69 место, — прокомментировал член Центрального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр ВАСИЛЬЕВ

Многие дороги приведут в порядок при помощи ямочного ремонта. Активисты обратились в администрацию города с предложением проанализировать его качество.