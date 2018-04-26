Самую разбитую улицу Костромы отремонтируют после многочисленных жалоб людей 

В Костроме в числе других улиц в этом году отремонтируют 2-ю Волжскую. Она вызвала больше всего нареканий у жителей города, они не раз указывали ее на интерактивной «Карте убитых дорог», сообщает региональный исполком ОНФ по Костромской области. Активисты народного фронта добились того, чтобы общественное мнение стало одним из главных критериев при составлении плана ремонта. Благодаря этому 2-я Волжская и будет отремонтирована в этом году.
2-я Волжская возглавляет ТОП-10, на которые получено больше всего жалоб.
В 2017 году в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эту улицу проверили эксперты и зафиксировали многочисленные разрушения дорожного покрытия. Ее заасфальтируют от путепровода до улицы Льняной, включая перекресток. А вот вторую часть ремонт ждет в следующем году, потому что сначала здесь нужно проложить ливневку.
В план капитального ремонта на 2018 год вошли и другие улицы, указанные на «Карте убитых дорог»: Шагова, Стопани, Заволжская, Катушечная, Индустриальная (от улицы Восточной до улицы Фестивальной), Водяная.
На официальных страницах органов власти региона размещены 17 баннеров, которые ведут на интерактивную дорожную карту. Диалог между общественностью и властью влияет на качество дорог. Так, Кострома в 2017 году поднялась на 18 позиций в общем дорожном рейтинге городов по сравнению с 2015 годом — с 87 на 69 место, — прокомментировал член Центрального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр ВАСИЛЬЕВ.
Многие дороги приведут в порядок при помощи ямочного ремонта. Активисты обратились в администрацию города с предложением проанализировать его качество.