Ещё
Самую разбитую улицу Костромы отремонтируют после многочисленных жалоб людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самую разбитую улицу Костромы отремонтируют после многочисленных жалоб людей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме в числе других улиц в этом году отремонтируют 2-ю Волжскую. Она вызвала больше всего нареканий у жителей города, они не раз указывали ее на интерактивной «Карте убитых дорог», сообщает региональный исполком ОНФ по Костромской области. Активисты народного фронта добились того, чтобы общественное мнение стало одним из главных критериев при составлении плана ремонта. Благодаря этому 2-я Волжская и будет отремонтирована в этом году.
2-я Волжская возглавляет ТОП-10, на которые получено больше всего жалоб.
В 2017 году в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эту улицу проверили эксперты и зафиксировали многочисленные разрушения дорожного покрытия. Ее заасфальтируют от путепровода до улицы Льняной, включая перекресток. А вот вторую часть ремонт ждет в следующем году, потому что сначала здесь нужно проложить ливневку.
В план капитального ремонта на 2018 год вошли и другие улицы, указанные на «Карте убитых дорог»: Шагова, Стопани, Заволжская, Катушечная, Индустриальная (от улицы Восточной до улицы Фестивальной), Водяная.
На официальных страницах органов власти региона размещены 17 баннеров, которые ведут на интерактивную дорожную карту. Диалог между общественностью и властью влияет на качество дорог. Так, Кострома в 2017 году поднялась на 18 позиций в общем дорожном рейтинге городов по сравнению с 2015 годом — с 87 на 69 место, — прокомментировал член Центрального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр ВАСИЛЬЕВ.
Многие дороги приведут в порядок при помощи ямочного ремонта. Активисты обратились в администрацию города с предложением проанализировать его качество.
k1news.ru: последние новости
Предсказание гадалки сбылось: в администрации Костромской области – кадровые перестановки Как все было: подробности о «маньяке с Кузнецкой» Костромичи напишут тотальный диктант на 10 площадках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров161
Трамп унизил Макрона95
Самбурская унизила Летучую16
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США149
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение