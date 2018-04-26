В Ненецком АО ввели штрафы за выезд на зимники

Ненецком автономном округе закрылись все зимники. С этого дня на весь регион осталась одна дорога между Нарьян-Маром и поселком Красное. До остальных населенных пунктов люди теперь должны добираться либо авиацией, либо на оленьих упряжках.

Как сообщает администрация Ненецкого автономного округа, зимние дороги закрывают для сохранности оленьих пастбищ. В прошлом году зимники функционировали вплоть до 4 мая.

Для тех, кто несмотря на запрет, будет выезжать на зимник, по окружному законодательству предусмотрены штрафы. Физические лица должны заплатить от тысячи рублей до двух с половиной, должностные — 20-50 тысяч. Самая серьезная ответственность предусмотрена для физических лиц. Их штрафуют на сумму от 30 до 100 тысяч рублей.

В Ненецком автономном округе главный зимник — это дорога Нарьян-Мар — Усинск , единственная связь региона с Большой землей. Внутри самого Ненецкого автономного округа круглогодичная дорога проложена только до поселка Красное, где проживает около 1,6 тысяч человек. Сама дорога грунтовая, в весеннее бездорожье ее размывает, но как только дожди заканчиваются, связь с поселком восстанавливается.

В этом году впервые был открыт зимник до поселка Тельвиска, расположенный в пяти километрах от Нарьян-Мара. В летнее время до него традиционно добираются на велосипедах.