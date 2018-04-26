МЧС: паводок прошел спокойно в часто подтопляемом Великом Устюге 

ВОЛОГДА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Паводок в Великом Устюге Вологодской области, который ранее каждый год попадал в зону подтопления, прошел спокойно. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Главном управлении МЧС России по области.
"В Великом Устюге паводок прошел спокойно. Сегодня ночью голова ледохода прошла Вологодскую область, и хвост уже находится на территории Архангельской области. Нигде подтоплений нет", — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного «главка» МЧС Анатолий Сапожков.
По его данным, уровень воды в реках достиг 590 см при опасном показателе в 730 см, когда начинается подтопление территории. Весной 2016 года, когда город пережил небывалое половодье, уровень воды превысил 9 метров. «В этом году природа все сделала сама, плюс большой эффект дали все подготовительные мероприятия — взрывные работы в местах ледовых заторов, чернение льда, масштабные дноуглубительные работы», — сказал Сапожков.
Вода отступает из селений
Выправляется ситуация в Чагодощенском районе, где больше всего подтоплений в области в этом году. Как рассказал ТАСС глава района Александр Косенков, режим ЧС, введенный вечером 22 апреля, в ближайшие дни может быть снят.
"Вода пошла на убыль, многие системы ЖКХ функционируют в штатном режиме. Мы вчера подключили насосную станцию (станция была временно отключена, питьевую воду подвозили по графику — прим. ТАСС). Сегодня окончательно по штатной схеме обеспечим электроэнергией оставшиеся три дома из 40 (они запитаны от дизель-генераторов, поскольку подтопленную электроподстанцию пришлось на время отключить)", — рассказал ТАСС глава района.
По его данным, из шести человек, которые находились в пункте временного размещения, четверо вчера вечером переселились в свои квартиры, двое оставшихся вернутся домой сегодня. В среду также сняли ограничение на проезд между населенными пунктами Мегрино — Львов Двор, с четверга начаты школьные перевозки. Ранее 17 детей перевели на время половодья на дистанционное обучение.
"Ситуация управляемая. У нас остается откачка воды из подвалов, с территорий. В ближайшее время будет организована вакцинация населения от гепатита А и обработка территории, чтобы избежать распространение инфекций", — заключил Косенков.
Как уточнили ТАСС в районной дежурной диспетчерской службе, за сутки количество подтопленных домов в Чагодощенском районе снизилось со 177 до 126, в них проживают 110 человек.
Ледоход начался и на южных реках Республики Коми. «Освободилась ото льда река Летка, наблюдается ледоход на Лузе. Подтопленных территорий нет. Уровень воды далек от критического», — сообщили в ГУ МЧС по Коми.