МЧС: паводок прошел спокойно в часто подтопляемом Великом Устюге

"В Великом Устюге паводок прошел спокойно. Сегодня ночью голова ледохода прошла Вологодскую область, и хвост уже находится на территории Архангельской области . Нигде подтоплений нет", — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы областного «главка» МЧС Анатолий Сапожков.

По его данным, уровень воды в реках достиг 590 см при опасном показателе в 730 см, когда начинается подтопление территории. Весной 2016 года, когда город пережил небывалое половодье, уровень воды превысил 9 метров. «В этом году природа все сделала сама, плюс большой эффект дали все подготовительные мероприятия — взрывные работы в местах ледовых заторов, чернение льда, масштабные дноуглубительные работы», — сказал Сапожков.

Вода отступает из селений

Выправляется ситуация в Чагодощенском районе, где больше всего подтоплений в области в этом году. Как рассказал ТАСС глава района Александр Косенков, режим ЧС, введенный вечером 22 апреля, в ближайшие дни может быть снят.

"Вода пошла на убыль, многие системы ЖКХ функционируют в штатном режиме. Мы вчера подключили насосную станцию (станция была временно отключена, питьевую воду подвозили по графику — прим. ТАСС). Сегодня окончательно по штатной схеме обеспечим электроэнергией оставшиеся три дома из 40 (они запитаны от дизель-генераторов, поскольку подтопленную электроподстанцию пришлось на время отключить)", — рассказал ТАСС глава района.

По его данным, из шести человек, которые находились в пункте временного размещения, четверо вчера вечером переселились в свои квартиры, двое оставшихся вернутся домой сегодня. В среду также сняли ограничение на проезд между населенными пунктами Мегрино — Львов Двор, с четверга начаты школьные перевозки. Ранее 17 детей перевели на время половодья на дистанционное обучение.

"Ситуация управляемая. У нас остается откачка воды из подвалов, с территорий. В ближайшее время будет организована вакцинация населения от гепатита А и обработка территории, чтобы избежать распространение инфекций", — заключил Косенков.

Как уточнили ТАСС в районной дежурной диспетчерской службе, за сутки количество подтопленных домов в Чагодощенском районе снизилось со 177 до 126, в них проживают 110 человек.