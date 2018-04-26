В России собрались ввести совместные завещания супругов

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, которым расширяются возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти.

Согласно внесенной инициативе, супруги смогут заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания, такие договоры будут иметь приоритет над завещанием.

«Законопроект является антиофшорной мерой, поскольку предлагает новые возможности для сохранения бизнеса в российской юрисдикции», — сказал Крашенинников. По его словам, законопроект направлен на расширение свободы распоряжения на случай смерти, снижение рисков конфликтных ситуаций не только в семье, но и в обществе в целом.

Супруги смогут по своему обоюдному усмотрению завещать общее имущество, а равно имущество каждого из них любым лицам, любым образом определить доли наследников в указанных наследственных массах, определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, включить в завещание другие завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом.

Прописывается, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака, признания брака недействительным, а также в случае отмены одним из супругов.

Совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению. Кроме того, вводится обязательная видеофиксация нотариального удостоверения совместного завещания, если оба супруга не возражают против такой процедуры.