Ещё
Поднявшаяся в Дону вода затопила базу не Левбердоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поднявшаяся в Дону вода затопила базу не Левбердоне 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Накануне, 25 апреля, в популярном паблике в социальных сетях были опубликованы снимки затопленной базы отдыха в левобережной части Ростова-на-Дону. Причиной этому стала поднявшийся в реке Дон уровень воды.
Как следует из фотографий, он существенно превысил допустимую отметку, из-за чего одно из популярных мест отдыха стало походить на огромную лужу. Тем не менее, знающие жители отмечают, что разлив реки не должен принести серьезных последствий для большинства людей, и подобное происходит каждый год.
Деловое сообщество: последние новости
На ростовской телебашне начала работу художественная подсветка В Ростовской области началось строительство Багаевского гидроузла Не помнят и не гордятся: вандалы исписали Стеллу в Ростове матерными словами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»41
Россиян оставят без торговых центров161
Трамп унизил Макрона95
Самбурская унизила Летучую16
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США149
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение