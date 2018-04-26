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Таксисты Кутаиси устроили забастовку против демпинга
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Таксисты Кутаиси устроили забастовку против демпинга 

Мир24 2 часа назад
Город без шашечек. В Грузии бастуют таксисты. Отказываются садиться за руль более 400 водителей. Они требуют от местных властей принять меры по регулированию тарифов за проезд, сообщает телеканал «МИР 24».
Как заявляют таксисты, их начальство искусственно занижает стоимость поездок. На цены влияет конкуренция между компаниями-перевозчикам, которые тоже занижают тарифы. В результате водители теряют значительную часть выручки. В результате их работа в Кутаиси, где и проходят протесты, становится нерентабельной.
«Машины старенькие, часто ломаются, мы их ремонтируем за свой счет. Топливо тоже сами приобретаем, а в конце дня нам приходится сдавать план. При низких тарифах мы в постоянном убытке. Руководство компаний заявляет, что повышение тарифов на 10 центов, что мы и требуем, отпугнет пассажиров и окончательно обанкротит компанию», — рассказал водитель такси Георгий Мухаидзе.
В мэрии участникам акции заявили, что рычагов воздействия на частные компании у них нет. При этом администрация сообщила, что собирается ввести лицензирование для всех, кто занимается транспортными услугами.
В Тбилиси, по решению нового мэра Кахи Каладзе, в ближайшее время планируют взять под контроль работы таксомоторных компаний и ввести специальные регуляции.
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