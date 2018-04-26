Мособлдума приняла закон о введении штрафов за нарушение правил поведения в аэропортах

Соответствующее решение было принято в ходе заседания.

Закон предусматривает возможность борьбы с лицами без определенного места жительства, которые помимо неприличного и опасного поведения, могут быть источниками различных инфекционных заболеваний. Также закон предусматривает полномочия по составлению протоколов по нарушениям транспортного обслуживания пассажиров, то есть появилась возможность привлечь к ответственности нелегальных таксистов.

Кроме того, предусматривается ответственность за засорение территории аэропорта, загромождение проходов, нарушение использования эскалаторов, лифта, кресел в зоне ожидания и мест для инвалидов. Также законом запрещается слушать музыку без наушников, выводя ее на динамик.

За нарушение правил поведения устанавливаются штрафы для граждан в размере от 100 до 500 руб., на должностных лиц — от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., на юридических лиц — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.