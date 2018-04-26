В сызранском ФОК «Надежда» открыли обновленное футбольное поле

После демонтажа старого покрытия, прослужившего 12 лет, на бетонном полу выполнили ремонтные работы и только потом приступили к застилу рулонного газона, изготовленного по спецзаказу. Следующим слоем легли 75 тонн промытого кварцевого песка. Это необходимо в первую очередь для защиты травы от механических повреждений, а также для придания ей амортизационных свойств и удержания ворса высотой 60 мм в вертикальном положении. После песчаной засыпки специальными щетками ворс подняли и причесали. Последний слой — 38 тонн резиновой крошки, которая играет огромную роль в формировании функциональных свойств футбольного поля и уровня травмобезопасности.

В целом технология укладки стандартная, изменилось лишь в лучшую сторону качество материала. Новое поле соответствует всем требованиям ФИФА, в отличие от предыдущего газон максимально приближен по свойствам к натуральному. Ширина травинок в нем в разы меньше, а вот их количество увеличилось, покрытие стало гораздо гуще. Новое поле не только отличается высоким качеством, долговечностью, но и выглядит эстетичнее.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда», открытый в апреле 1995 года, — уникальное многофункциональное спортивное сооружение. Сегодня в нем созданы условия для занятия практически любым видом спорта. Для этого оборудован футбольный манеж, большой игровой зал, четыре тренировочных зала и бассейн. Ежедневно ФОК посещают до 500 человек.